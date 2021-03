Anchetă după incendiul de la spitalul de psihiatrie EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Potrivit managerului instituției, managerii nu sunt supuși unui regim de detenție, dar sunt verificați atât la sosirea în unitatea medicală, cât și pe parcursul șederii în acest spital.

Managerul bănuiește că pacienta care a dat foc saltelei a intrat în contact cu un alt pacient care i-a oferit bricheta cu care ea a reușit să dea foc.

Deși primul echipaj de intervenție a sosit la fața locului, cel de-al doilea, cel de sprijin, a fost îndrumat greșit, spun reprezentanții ISU Dolj. Aces echipaj a ajuns la alt spital, la cel de pediatrie care se tot în aceeași zonă. Se cercetează această situație.

Medicii răniți la picioare atunci când au sărit de la etajul 1 al cădirii au fost duși la spitalul de urgență din Craiova unde au primit toate îngrijirile. Unul dintre ei are fractură la călcâi, iar al doilea fractură la ambele călcâie. Al treilea medic are fractură la antrebraț. Toți sunt in afara oricărui pericol

_______________

Incendiul a izbucnit în jurul orei 20.30 într-una din rezervele de la parter, unde pacienții sunt internați câte unul în cameră.

Focul a ars mocnit o vreme și a fost observat de personalul medical abia atunci când s-a deschis ușa și a izbucnit flacăra.

Din cauza fumului dens care a ajuns în încăperile de la etajul unu, medicii au sărit pe geam ca să se salveze. Au suferit fracturi și au fost transportați la spitalul de urgență.

Intervenția a durat mai puțin de jumătate de oră. Pompierii au rămas la fața locului până când s-au asigurat că nu mai exista niciun pericol și că toți pacienții sunt teferi. Cei din zona afectată de incendiu au fost mutați în alte rezerve.

ŞTIRILE ZILEI