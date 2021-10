Anchetă a poliţiei în cazul profesoarei din Botoșani care le cerea elevilor să nu se vaccineze

Profesoara de muzică care a spus copiilor să nu se vaccineze

Potrivit sursei citate, IPJ a înregistrat, în cursul acestei săptămâni, o plângere penală împotriva cadrului didactic de la Liceul de Ştiinţele Naturii "Grigore Antipa" din Botoşani, iar poliţiştii vor audia persoanele implicate.

"Urmează să efectuăm verificări cu privire la aspectele sesizate, iar, dacă în urma acestora se va stabili că au fost încălcate anumite prevederi legale, se vor dispune măsuri", a afirmat Nenişcu.

Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Botoşani s-a sesizat, la sfârşitul săptămânii trecute, după ce presa a publicat o înregistrare audio din care reiese că profesoara, care predă muzică la un liceu din municipiul reşedinţă de judeţ, se opune vaccinării. "Du-te frate, dacă tu vrei să ajungi legumă peste doi ani, să fii experimentul şi cobaiul la nenorociţii ăştia de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii', le-a transmis profesoara elevilor săi.

Declarații șocante ale unei profesoare, în fața elevilor: ”Dacă vrei să ajungi legumă, du-te și te vaccinează”. Ministerul Educației a dispus o anchetă

"Inspectoratul Şcolar va demara luni o anchetă cu privire la sesizarea apărută în presă, sub coordonarea reprezentanţilor Corpului de control al ministrului Educaţiei, iar, dacă faptele sesizate se vor confirma, va fi sesizată şi Poliţia, pentru că se pare că este şi de competenţa lor. Este de neimaginat şi bineînţeles că nu putem tolera o astfel de atitudine în sistem. Este o încălcare gravă a legii", a afirmat şeful IŞJ Botoşani, Ada Macovei.

La rândul său, directorul Direcţiei de Sănătate Publică, Monica Adăscăliţei, a anunţat că va dispune o verificare a informaţiilor apărute în presă.

"DSP s-a autosesizat. Vom demara o anchetă. Consider că nu este deontologic ca doamna profesor să afirme ceea ce a afirmat, având în vede că nu ştiu dacă dumneaei s-a documentat în ceea ce priveşte vaccinarea, iar lucrurile pe care le-a declarat nu sunt tocmai OK. Este grav, mai ales că persoanele care sunt formatori de opinie nu trebuie să promoveze concepţia personală, ceea ce cred ele despre vaccinare, dar nu este ok să declare acest lucru şi copiilor, care sunt elevi dumneaei", a declarat Adăscăliţei.

Înregistrarea a fost făcută de un elev de clasa a VII-a de la Liceul "Grigore Antipa", care le-a transmis părinţilor că profesoara nu poată mască de protecţie la ora de muzică şi că are o poziţie vehementă împotriva vaccinării anti-COVID-19.

