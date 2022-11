Anca Pricop: Cursurile de ”Public speaking” sunt la mare căutare. Tinerii pot beneficia de programe de formare profesională gratuite

Anca Pricop: Cursurile de ”Public speaking” sunt la mare căutare

”La început a fost o perioadă ”în ceață”, nimeni nu știa ce se întâmplă, iar noi, cei care organizam cursuri autorizate, nu avem voie să facem asta în sistem online, a fost o perioadă incertă, dar ulterior s-au rezolvat lucrurile și am observat că oamenii au fost dornici să se formeze, unii să se reformeze. (...) A fost un mix de motive, unii și-au pierdut locuri de muncă, alții s-au gândit că dacă tot sunt acasă ar putea să se apuce de un curs. Inițial am fost sceptică, nu credeam că va prinde bine partea asta de online. A fost și pentru noi o reconversie pentru că toate activitățile din sală s-au mutat în online, am început să folosim tot felul de aplicații și instrumente digitale, astfel încât cursantul să nu se plictisească”, a spus Anca Pricop la matinalul de weekend.

Ea a explicat faptul că cele mai solicitate cursuri au fost cele din domeniul IT, însă românii se înscriu și la programele de ”Public speaking”. Un curs pe zona IT poate costa și 5.000 de lei.

”Dacă vrei să faci un curs de IT, care a fost în vogă în perioada pandemiei, poți să plătești între 3.000-5.000 lei și are o perioadă mai lungă de timp, nu îl faci în câteva zile. Dacă mergi pe zona de ”Project management”, acolo prețurile sunt mai mici, găsești cursuri de la 500 lei până la 2.000 lei, iar perioada de desfășurare este mai mică. Programele de ”Public speaking” sunt la mare căutare, însă la acest capitol trebuie să ai ceva experiență în domeniul în care vrei să activezi, adică nu doar să vorbești de dragul de a vorbi”, a mai spus Anca Pricop.

Pentru cei care nu își permit să se înscrie la cursuri de formare profesională, Anca Pricop a punctat că sunt asociații care ofertă astfel de programe în mod gratuit, care se adresează în principal tinerilor.

”Compania noastră este implicată în diverse proiecte pentru tineri, lucrăm cu asociații pentru tineri, iar costurile pentru aceste programe de formare sunt zero”, a adăugat ea.

Cât despre diploma pe care o obțin cursanții, Anca a menționat că în urma programelor acreditate acestea sunt recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, iar documentele pot fi folosite la locul de muncă.

”Cursurile acreditare sunt cele recunoscute de Ministerul Educației și Ministerul Muncii, două instituții cu greutate. La sfârșit primești o diplomă, recunoscută, o poți lua cu tine dacă vrei să pleci din țară, cu apostilă și tradusă, dar e important că o poți folosi aici, să te angajezi cu ajutorul ei, asta pentru că în unele domenii ți se poate solicita o diplomă în acest sens”, a mai adaugat aceasta.

Material semnat de Ionuț Gheorghe

