Anca Dragu, revocată de la șefia Senatului, ca urmare a schimbării majorităţii parlamentare

Plenul Senatului a revocat-o, marţi, pe Anca Dragu (USR) din funcţia de preşedinte al acestui for legislativ, ca urmare a schimbării majorităţii parlamentare.

Actualizare: Revocarea, solicitată de noua majoritate PNL-PSD-UDMR, s-a făcut prin vot secret, cu cartele.



Au fost înregistrate 82 de voturi 'pentru', 24 'împotrivă' (USR) şi 9 abţineri (AUR).

USR intenționează să atace la Curtea Constituțională această decizie.

Actualizare: Plenul Senatului s-a reunit, marţi, de la ora 12,00, pentru revocarea preşedintelui Senatului, Anca Dragu (USR),în urma deciziei Biroului permanent.

Şedinţa de plen în care s-a votat revocarea Ancăi Dragu a fost condusă de vicepreşedintele Senatului Alina Gorghiu (PNL).



"Şedinţa plenului va avea un singur punct, care ţine cont de realitatea politică la acest moment, de actuala configuraţie politică. Vreau să precizez încă de la început că nu este vreo pedeapsă, vreo sancţiune pentru preşedintele Senatului în funcţie, este o chestiune firească, de normalitate. Atunci când se schimbă majoritatea, atunci când se schimbă configuraţia politică, este democratic ca acea majoritate să poată să-şi desemneze şeful Senatului sau al Camerei Deputaţilor, dacă este cazul. Ca atare, am invocat articolul 64 din Constituţia României, Regulamentul Senatului, am invocat o decizie foarte importantă a Curţii Constituţionale, o decizie care are numărul 601, care spune ceva foarte simplu: că atunci când nu există o reglementare la nivelul Regulamentului Senatului - pentru că, din păcate, ea nu mai există de ceva vreme, fiind declarată neconstituţională de Curtea Constituţională, însă Senatul n-a depus niciun fel de diligenţă pentru a identifica o nouă procedură de revocare -, atunci se aplică dispoziţiile din Constituţie", a afirmat, după şedinţa Biroului permanent, Alina Gorghiu.



Ea a menţionat că decizia CCR stipulează că "lipsa reglementării datorată neîndeplinirii obligaţiei Senatului de a pune în acord textele constatate neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei nu constituie impediment ca o anumită instituţie juridică, cum este cea a revocării preşedintelui Senatului, să fie operantă".



"Adică, ne spune în limba română: puteţi să faceţi acest demers fără niciun fel de problemă în lipsa unei proceduri din Regulament, bazându-vă pe jurisprudenţa Curţii şi pe articolul 64 din Constituţia României, care ne spune foarte clar că cei care suntem aleşi în Birourile permanente putem fi revocaţi de către colegii noştri. De asemenea, avem şi articolul 62 din Constituţie, care arată că o majoritate decide şi se exprimă prin vot. Astăzi, în faţa plenului, repet, nu dorim să identificăm hibe în activitatea profesională (...). Nu-i niciun fel de problemă dacă nu şi-a dat demisia, chiar dacă aşa era elegant. Vom face acest demers astăzi, încercând să eficientizăm activitatea Senatului", a explicat Alina Gorghiu.



Demararea procedurii de revocare a preşedintelui Senatului, Anca Dragu (USR), a fost stabilită în ședința de astăzi a Biroului permanent.



Potrivit Regulamentului Senatului, preşedintele acestei camere parlamentare poate fi revocat la cererea a minimum o treime din numărul total al senatorilor, dacă acesta a încălcat grav sau în mod repetat Constituţia sau Regulamentele Parlamentului.



De asemenea, revocarea poate fi demarată şi la propunerea a jumătate plus unu din numărul total al senatorilor. Propunerea de revocare se face în scris, sub semnătura iniţiatorilor, o singură dată într-o sesiune, se depune la Biroul permanent care analizează, în prima sa şedinţă, îndeplinirea condiţiilor şi decide, prin vot, introducerea acesteia în proiectul de ordine de zi a următoarei şedinţe de plen.



Preşedintele Senatului căruia i s-a cerut revocarea nu poate conduce şedinţa Biroului permanent sau pe cea de plen în care se discuta revocarea sa. Conducerea acestor şedinţe va fi asigurată de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de Biroul permanent.



Ulterior şedinţei Bp, propunerea de revocare se prezintă în plenul Senatului şi dacă este aprobată prin votul secret al majorităţii senatorilor, funcţia de preşedinte devine vacantă şi, imediat, se organizează alegeri. După alegerea unui nou preşedinte al Senatului se renegociază, dacă este cazul, de îndată, repartizarea celorlalte funcţii din Biroul permanent.



Majoritatea politică a Parlamentului s-a modificat în urma alcătuirii unei noi coaliţii de guvernare PNL-PSD-UDMR. Sursa: Agerpres

