ACTUALIZARE Cei 9 pacienți internați la Spitalul Județean Timiș sunt în stare stabilă, a confirmat medicul Mihai Grecu, șeful UPU-SMURD Timiș.

"Nu există, după știința mea, vreun antidot specific care să poată fi administrat pacienților, tratamentul este strict simptomatic, dar la momentul acesta pacienții, în marea lor majoritate, sunt asimptomatici" , a precizat Grecu.

La Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean, pe tot parcursul zilei de luni, au ajuns 38 de pacienți. Doar 9 au rămas internați.

Iancu Leonida, directorul Serviciului de Ambulanță Timiș: "Din punctul de vedere al Ambulanței, sigur că mi-ar fi plăcut să ne fi putut da seama mai repede de situație. Din păcate, cele 3 decese au avut loc după cum urmează: două sâmbătă, în jurul orei 17.00 - 18.00, și unul luni dimineața. Deci a fost un interval destul de mare între cele 3 decese. (...) Pe cele de sâmbătă seara n-am putut să ne dăm seama, datorită simptomatologiei complet diferite. Primul caz era respirator, o insuficiență respiratorie care, am văzut, a fost suspect de aspirație de lapte. A fost și extras lapte din plămâni în timpul resuscitării, se va putea confirma și la medicină legală, în timp ce al doilea era suspect de boală metabolică, cu totul și cu totul altceva. Deci noi sâmbătă seara n-am putut să facem nicio legătură. (...) Totuși, noi am fost primii care am descoperit legătura, dar, repet, numai moartea femeii de 28 de ani ne-a făcut să suspectăm, sigur, la un interval foarte scurt de UPU, care aproape simultan cu noi și-a dat și el seama și a făcut aceeași legătură. Fără moartea femeii n-am fi putut să facem legătura".

"Nu puteam până la moartea femeii să facem vreo legătură. Au fost foarte mulți medici - vreo 4, 5 medici de consult, vreo 2 medici de urgență, 7, 8 asistenți, ambulanțieri la locul, pe Miorița 8, în camere și nu ne-a sesizat absolut nicio problemă, decât simptome banale", a mai precizat directorul SAJ Timiș.

După ce conducerea Ambulanței a realizat ce se întâmplă, a fost anunțată Direcția de Sănătate Publică, care a alertat și Poliția. Mai departe, a fost anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Nimeni din bloc nu le-ar fi spus medicilor de pe Ambulanță de deratizare. Nici vecinii nu au simțit mirosuri ciudate.

Persoana care a solicitat de 5 ori ambulanța a refuzat internarea.

"Sunt 15 apeluri, dar sunt întinse pe durata celor 3 zile, unele dintre ele, cel puțin 8, sunt ale părinților copilului decedat, de 3 ani, 5 pe numele mamei, 3 pe numele tatălui, două sunt făcute de medicii noi de consult, medici care au fost la caz și la rândul lor au solicitat pe 112 pentru a solicita ambulanțe de transport la spital", a mai subliniat Iancu Leonida.

ACTUALIZARE 38 de oameni au ajuns la Urgențe la Spitalul Județean din Timișoara.

Acolo sunt încă internați 9 pacienți, a anunțat într-o conferință de presă Marius Craina, managerul unității medicale. Analizele de laborator arată o îmbunătățire a stării lor de sănătate.

Medicii le recomandă pacienților să rămână în spital până la 6 zile, timp în care substanța neurotoxică încă mai poate să acționeze.

ACTUALIZARE La Spitalul "Louis Ţurcanu" sunt internaţi 16 copii în stare stabilă, care au fost evaluaţi marţi dimineaţă.



La Spitalul Judeţean de Urgenţă "Pius Brânzeu" sunt internate 9 persoane, toate stabile. Nu se înregistrează nicio înrăutăţire a stării de sănătate, însă pacienţii prezintă încă simptomatologie digestivă (greţuri, vărsături), deşi rezultatele analizelor sunt îmbunătăţite.



Alţi trei adulţi, în stare stabilă, sunt internaţi la Spitalul Municipal Timişoara.



"Conform informaţiilor DSP Timiş, rezultatele probelor de apă analizate în laborator indică faptul că, din punct de vedere fizico-chimic, apa este potabilă în blocul de locuinţe", precizează Ministerul Sănătăţii.



Poliţia Timiş a deschis dosar penal in rem pentru ucidere din culpă în cazul deratizării dintr-un bloc din Timişoara, de pe strada Mioriţei, în urma căreia trei persoane au decedat şi mai mulţi adulţi şi copii au ajuns la spital.



"În urma primelor verificări s-a stabilit că este vorba despre o societate comercială care a efectuat activităţi de deratizare. S-a mers pe acest fir, am căutat să vedem dacă au mai fost şi alte locaţii unde s-au mai efectuat deratizări, am identificat că mai sunt şi altele două în afară de acest bloc. În continuare facem cercetări, este ancheta în derulare, este dosar penal sub supravegherea unui procuror pentru ucidere din culpă", a declarat luni seara, într-o conferinţă de presă, şeful IPJ Timiş, Alin Petecel.



În acelaşi context, şefa Direcţiei de Sănătate Publică Timiş, Cornelia Malac, a precizat că firma care a efectuat deratizarea în bloc, la solicitarea locatarilor, săptămâna trecută, trebuia să anunţe populaţia vizată.



Potrivit şefului ISU Timiş, Lucian Mihoc, primele măsuri operative luate de ISU Timiş au fost evacuarea întregului imobil, transportarea persoanelor către UPU ale Spitalului Judeţean şi Municipal, continuarea ventilării tuturor spaţiilor, iar la faţa locului se efectuează cercetări de către reprezentanţii Poliţiei şi ai Parchetului.



La celelalte două locaţii - un club şi un restaurant - care actualmente sunt închise s-au deplasat echipele CBRN, dar nu s-au identificat persoane intoxicate. Însă, pentru a preîntâmpina orice situaţie, a fost interzis accesul şi va urma ventilarea acelor spaţii.

