Analist: Războiul din Ucraina a împărțit Rusia în 5 triburi

Rar se întâmplă ca un an să-ți remodeleze complet identitatea națională, iar 2022 a fost un astfel de an pentru ruși. Războiul împotriva Ucrainei lansat de Vladimir Putin va avea consecințe ireversibile și de neșters pentru locul națiunii în lume și pentru milioane de oameni care, într-un fel sau altul, se identifică cu Rusia, cu limba și cu moștenirea sa culturală.

În primul rând, o clauză de renunțare. Ucrainenii sunt protagoniștii din 2022. Dar nu voi vorbi aici despre acești eroi și suferinzi: Identitatea lor actuală a început să se coaguleze mai devreme, în urma primei lor încercări de revoluție de la sfârșitul anului 2004. Războiul aproape că a finalizat această transformare - un proces de trecere la o limbă proprie și de alegere fără echivoc a apartenenței fără echivoc la Occident. Depinde de ei să exprime identitatea puternică forjată acum în bătălii, în durere, în adăposturi antiaeriene și în deplasări forțate.

În schimb, voi vorbi despre poporul meu, rușii. Pentru mulți dintre cei mai fervenți patrioți ai Rusiei, desigur, nici măcar nu sunt rus din cauza rădăcinilor mele evreiești; mi-au făcut adesea cunoscut acest lucru pe rețelele de socializare. Cu toate acestea, ca cetățean rus care, prin alegere, nu are alt pașaport, deși îndeplinește toate cerințele pentru cetățenia israeliană sau germană, mă simt îndreptățit să nu țin cont de acest punct de vedere.

Pentru cei din afară, identitatea națională rusă formată în epoca post-sovietică a părut mult timp slabă și contradictorie.

„Rusia încearcă să decidă dacă este un stat-națiune sau un imperiu aspirant, iar până când această întrebare fundamentală nu va fi rezolvată, conflicte precum cel legat de Ucraina vor continua sub diverse forme”, a prezis fostul premier suedez Carl Bild cu două zile înainte ca Rusia să invadeze Ucraina.

„Cel puțin unul dintre motivele pentru care Putin a intrat în război în Ucraina a fost acela de a-și consolida versiunea sa de identitate națională rusă, astfel încât aceasta să-i poată oferi tipul de sprijin popular pe care îl dorește fără a constitui amenințarea pe care ar reprezenta-o o adevărată mișcare naționalistă rusă independentă de stat”, scria Paul Goble, fost expert în Rusia la Departamentul de Stat al SUA, în 2016, la doi ani după anexarea Crimeei.

Cu toate acestea, stadiul actual al războiului, deosebit de mortal, a făcut prea puțin pentru a rezolva conflictele inerente autoidentificării rusești. În schimb, se pare că i-a împărțit pe ruși - pe aceia dintre noi cărora le pasă de autoidentificarea noastră - în cel puțin cinci grupuri distincte.

Două dintre ele sunt ferm în tabăra pro-război și, prin urmare, sunt libere să vorbească publicului rus intern aproape fără cenzură.

Primul, din care pare să facă parte și Putin, se identifică cu statul rus și, prin urmare, cu tărâmul său imperial vestigial, mai degrabă decât cu etnia rusă. Într-un discurs din luna martie, el a recunoscut că este rus din punct de vedere etnic, dar a continuat spunând că poveștile de eroism militar l-au făcut să se simtă parte din oricare și din toate numeroasele etnii ale Rusiei: „Sunt laki, daghestan, cecen, inguș, rus, tătar, evreu, mordvin și osetin - și lista poate continua”. Tradiția statalistă, care a dăinuit în perioada țaristă, sovietică și post-sovietică, nu se bazează pe sânge - este o tradiție a măreției prin slujirea unui tron divin sau cvasi-divin, iar mulți dintre oficialii și propagandiștii lui Putin, care nu sunt ruși din punct de vedere etnic, aderă la ea. Filozoful Alexandr Dughin, care și-a pierdut o fiică într-un atac terorist anul acesta, a împrumutat multe dintre postulatele sale ideologice, candva marginalizate, mașinii de propagandă a Kremlinului. Deși par a fi înrădăcinate în naționalismul rusesc, acestea sunt de natură imperială și etatistă și, prin urmare, ușor de adaptat la nevoile lui Putin.

Cu toate acestea, „mișcarea naționalistă autentică” despre care a scris Goble a căpătat o nouă proeminență. Reprezentată de personaje precum Igor Girkin (Strelkov), instigatorul războiului din Ucraina de la începutul războiului, și o serie de administratori Telegram pro-război din ce în ce mai populari, această mișcare pune în centrul atenției etnia rusă și respinge o mare parte din statul rus și din elita pro-guvernamentală ca fiind prea cosmopolită, prea ne-rusă. Ministrul apărării Serghei Șoigu, un etnic tuvan, este cel mai disprețuit țap ispășitor. Susținuți de o mare parte a comunității de voluntari care ajută la aprovizionarea forțelor de invazie rusești și de mulți dintre soldații de pe front, naționaliștii au încă puțină influență politică. De asemenea, sunt obișnuiți să fie dați la o parte. Cu toate acestea, pe măsură ce războiul continuă și statul se dovedește din ce în ce mai decadent și mai slab, perspectivele și poziția lor în rândul populației nu pot decât să se îmbunătățească.

Pentru aceste două grupuri, războiul din Ucraina este natural, inevitabil și, în cele din urmă, poate fi câștigat. Poate că ucrainenii sunt apropiați din punct de vedere etnic și cultural de ruși, dar ei sunt totuși inamicul: pentru etatiști, ca oponenți ai proiectului imperial; pentru etno-naționaliști, ca juniori trădători (vezi „Taras Bulba” al lui Nikolai Gogol). Rușii pro-război nu sunt torturați de contradicții interioare și de conștiințe vinovate. Acest lucru poate veni doar dacă războiul este pierdut în mod decisiv.

Celelalte trei „triburi” rusești se opun în mod conștient sau visceral invaziei - și, prin urmare, sunt reprimate în Rusia sau împinse afară din țară. Doar un singur grup dintre ele, cel mai mic, dă dovadă de claritate morală. Acesta este format din activiștii anti-război care se identifică suficient de puternic cu o Rusie viitoare, mai bună, pentru a rămâne, a lupta și, aproape inevitabil, a merge la închisoare. Aceștia sunt oameni precum Alexei Navalnîi, încarcerat pentru un termen din ce în ce mai mare din ianuarie 2021, dar vocal, în măsura în care poate din spatele gratiilor, în condamnarea invaziei, și Ilia Iașin, trimis într-un lagăr penitenciar pentru opt ani și jumătate la începutul acestei luni, acuzat de „răspândirea de falsuri despre armata rusă”.

„Când a început acțiunea militară”, a declarat Iașin în ultimul sa luare de cuvânt în fața instanței, „nu m-am îndoit nicio secundă de ceea ce trebuia să fac. Mă doare fizic faptul că atât de mulți oameni au murit în acest război, atât de multe destine au fost schilodite. Jur că nu regret nimic. Aș fi putut să fug, aș fi putut să nu spun nimic. Dar am făcut ceea ce trebuia să fac. Este mai bine să petreci 10 ani în spatele gratiilor decât să arzi în tăcere de rușine pentru ceea ce se face în numele tău.”

Acest tip de tărie de caracter este, desigur, rar. Mulți dintre aliații lui Iașin și ai lui Navalnîi - și până la un milion de persoane care gândesc la fel - s-au alăturat celui mai mare val de emigrare din Rusia cel puțin din anii 1990. Milioane de alte persoane au rămas în Rusia, preferând un fel de „emigrație internă”, un efort de a minimiza interacțiunea cu un stat din ce în ce mai agresiv și în căutare de loialitate. Toți aceștia sunt forțați să își reconcilieze rusificarea - limba lor, cultura lor, imaginea lor de sine - cu politicile rusești care îi dezgustă.

Acest lucru îi face pe ei - și pe noi - o gașcă conflictuală, torturată, care suferă de ceea ce Anna Fenko, lector la Universitatea din Amsterdam, numește „identitate difuză”. Potrivit lui Fenko, aceasta „apare în interiorul unei persoane care nu este capabilă să integreze aspectele contradictorii ale personalității sale și care literalmente nu înțelege cine este ea sau el. Aceasta este o stare în care acțiunile, deciziile și opiniile unei persoane sunt determinate nu de idei stabile despre sine, ci de circumstanțe externe aleatorii. O persoană care «se dezlănțuie», face tumbe, incapabilă să se regăsească pe sine și să-și regăsească propriul grup.”

Ca semn al unei astfel de deplasări, unii ruși anti-război au adoptat chiar și un nou steag - unul alb cu o dungă albastră pe mijloc, la fel ca actualul steag rusesc, dar fără dunga roșie „de culoarea sângelui”; este un steag prea insipid și lipsit de tradiție pentru a fi adoptat vreodată, dar care a împodobit multe demonstrații pro-Ucraina în Europa.

Marele grup de persoane strămutate fizic sau psihologic poate fi împărțit în două grupuri distincte: cei care așteaptă să fie salvați și cei care au decis să meargă mai departe.

Primul grup include majoritatea celor care au rămas în urmă și un număr semnificativ dintre cei care au plecat. Aceștia există și contribuie la formarea unei bule de informații centrate pe Rusia, indiferent dacă se află la Moscova, Riga, Tbilisi sau Berlin. Din interiorul acestei bule - o bulă anti-Putin, antirăzboi, dar care se bazează încă, în mare parte, pe îngâmfare imperială sau pe un sentiment distinct moscovit de îndreptățire și superioritate - realitatea înconjurătoare pare neclară și, mai presus de toate, temporară. Ea nu trebuie să interfereze cu așteptarea; lumea le datorează acestor exilați ruși să le lase orgoliul intact.

La începutul acestei luni, autoritățile letone au retras licența de emisie a postului de televiziune rusesc de emigrare cu sediul la Riga, TVRain, pentru că a refuzat să își subtitreze emisiunile în Letonia și pentru frecvente „scăpări de limbaj” ale gazdelor sale care, pentru letoni, arătau o atitudine de simpatie față de trupele rusești care luptă în Ucraina. O mare parte a comunității de emigranți s-a revoltat, acuzând guvernul leton de „rusofobie”, în timp ce propaganda lui Putin a ironizat TVRain ca fiind trădători care nu sunt bineveniți nicăieri. Episodul este tipic: cei care așteaptă nu simt nevoia să „meargă pe plan local”. În schimb, ei doar așteaptă să le vină vremea (de preferință în compania multor colegi vorbitori de limbă rusă), până când ceva - nu au o idee clară despre ce, poate moartea lui Putin, poate capitularea militară a Rusiei - le va permite să se întoarcă la viața lor relativ confortabilă de dinainte de război în marile orașe ale Rusiei. Identificarea lor de sine este cu acele vieți întrerupte și abandonate, cu o Rusie care a încetat să mai existe atunci când a început invazia.

Familia mea face parte din ultimul grup, cel care a decis să nu trăiască în buclă. Nu este vorba că nu credem într-un viitor mai bun pentru Rusia - doar că suntem prea lași pentru a călca pe urmele lui Navalnîi și Iașin și nu suntem siguri cum putem contribui la apropierea acestui viitor. Așa că am decis pur și simplu că viața este prea scurtă pentru a aștepta și am făcut un compromis.

Ne-am mutat în Germania când a început războiul din Ucraina, în 2014, cu intenția de a ne stabili în Europa, acum că țara noastră a ales să nu mai fie europeană. Am investit în învățarea limbii, într-o casă nouă, într-o educație non-rusească pentru copii; am adoptat o poziție intenționat umilă, hotărând să nu criticăm căile locale, ci să presupunem că acestea au sens. Cu alte cuvinte, ne-am amestecat cu mulțimea - totul în timp ce ne identificăm în continuare ca ruși. Să ne prefacem că suntem altcineva ni s-a părut nepotrivit, așa că am continuat să vorbim în rusă acasă, citind și ascultând în rusă cel puțin la fel de mult ca în germană și engleză. Ceea ce s-a schimbat pentru noi în acest an a fost presiunea debilitantă a responsabilității comune pentru război, o povară de care nu ne puteam scutura din cauza faptului că ne păstrăm identitatea de sine. Am putut face față - nu prea bine, trebuie să recunosc - doar datorită umilinței pe care am avut timp opt ani să o exersăm, o atitudine care nu vine în mod natural pentru un rus.

În iunie, întrebat ce părere are despre oamenii care se simt rușinați că sunt ruși, Putin a spus următoarele:

„Știți, cei care se simt rușinați sunt cei care nu-și leagă destinul, viața, viitorul copiilor lor de țara noastră. Nu le este doar rușine - ei nu vor să aibă probleme în acele părți ale lumii în care vor să trăiască și în care vor ca copiii lor să fie crescuți.”

Nu mai sunt surprins când Putin ratează atât de spectaculos. Totuși, cu această remarcă, a reușit să caracterizeze greșit toate cele trei grupuri anti-război. Eroii, Navalnîii și Iașinii, au refuzat să emigreze cu mari costuri personale. Cei care trăiesc în bula lor cvasi-rusă în așteptarea unui act de milă al lui Dumnezeu nu simt nicio afinitate cu țările care i-au adăpostit. Iar cei ca noi știu că nu ar suferi nicio consecință chiar dacă am susține deschis războiul lui Putin: unii dintre vecinii noștri o fac, și ce dacă?

Sentimentul de rușine este însă real și, până la sfârșitul anului 2022, face parte din autoidentificarea noastră. O victorie rusă nu îl poate șterge și o înfrângere rusă nu îl poate înrăutăți. Nu ne este rușine de ceea ce suntem, ci de ceea ce a devenit țara noastră. Unii dintre noi suntem chiar conștienți de rolul pe care l-am jucat personal în a face să fie așa. Dacă Rusia va fi vreodată reconstruită - în mod necesar, de către toate cele cinci triburi pe care acest an le-a delimitat cu acuitate - această rușine va întări mortarul care va ține împreună noua țară.

