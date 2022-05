Analist: Putin a rămas fără idei în Ucraina, nu a făcut niciun anunț important în discursul de 9 mai

Oficialii străini se așteptau ca Vladimir Putin să se folosească de discursul din 9 mai pentru a lansa o mobilizare completă a trupelor ruse sau pentru a declara oficial război Ucrainei, dar președintele rus nu a făcut niciun anunț politic important.

În discursul său, Putin a sugerat că Rusia a fost “forțată” să intre în război de NATO și le-a spus soldaților ruși că ei "luptă pentru același lucru pentru care au luptat tații și bunicii lor."

Phillips O’Brien, profesor de studii strategice la Universitatea din St Andrews, spune că absența oricăror anunțuri importante făcute de Putin în discursul său este mult mai importantă decât retorica pe care a folosit-o în discurs. "Ori nu înțelege realitatea situației din Ucraina, ori o ignoră în mod intenționat", e de părere analistul.

What rhetoric Putin used in his speech is immaterial. If he didn’t declare war, or a general mobilisation, that’s what important. Without concrete steps to build a new force, Russia can’t fight a long war, and the clock starts ticking on the failure of their army in Ukraine