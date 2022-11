ANAF a blocat peste 10 milioane de euro în contextul sancţiunilor internaţionale impuse după începerea războiului

ANAF

"După începerea războiului din Ucraina ştiţi că s-au dispus anumite sancţiuni internaţionale. Niciodată nu am discutat despre ele şi cred că este momentul să vă dau nişte cifre legat şi de activitatea ANAF în acest domeniu. Practic, începând cu data de 28 februarie anul acesta, la nivelul ANAF s-au efectuat verificări în vederea identificării persoanelor sau entităţilor care au fost supuse sancţiunilor internaţionale. Am verificat peste 2.400 de persoane fizice şi juridice, am emis 7 ordine de preşedinte ANAF la diverse societăţi şi vă spun câteva din ele: Aeroflot, TMK, TMK sunt vreo 4 societăţi care aparţin aceluiaşi grup, Metalloinvest Trading, MMK Metalurji, MMK Metalurji Sanayi. Deci în total 7 societăţi care au fost supuse acestor sancţiuni internaţionale şi la care ANAF a aplicat întru totul sancţiunile internaţionale", a declarat Lucian Ovidiu Heiuş.

El a afirmat că s-a dispus blocarea sumei de 10,099 milioane de euro, au fost date amenzi contravenţionale celor care nu au respectat deciziile în urma sancţiunilor în valoare de 280.000 de lei şi au fost confiscate sume de 13,171 milioane de lei.

"În acelaşi timp, ca preşedinte ANAF, am emis şi 9 ordine de derogare de la aceste sancţiuni pentru că am considerat că nu este normal ca anumite companii unde lucrau foarte mulţi angajaţi şi care riscau să fie închise să nu-şi desfăşoare activitatea. Şi ştiţi că există o ordonanţă dată şi o directivă europeană care permite, în anumite condiţii, suspendarea acestor sancţiuni prin numirea unui administrator special care practic supervizează toate plăţile care se fac în cadrul companiei şi toată activitatea companiei pentru ca nicio resursă financiară nu ajungă la oligarhii ruşi de pe această listă, dar în acelaşi timp economia Românească şi angajaţii acestor societăţi să nu aibă de suferit", a mai spus Lucian Ovidiu Heiuş, conform Agerpres.

ŞTIRILE ZILEI