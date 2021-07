Ana-Maria Popescu îşi cere scuze că nu a răspuns salutului ministrului Eduard Novak

Ana-Maria Popescu si Eduard Novak / FOTO: sport.ro

”Apreciez mesajul domnului ministru Eduard Novak. Sunt de părere că niciodată nu este prea târziu pentru a îndrepta lucrurile. Drept urmare, consider că este de datoria mea să fac unele precizări. Asta nu înainte de a-mi cere scuze faţă de gestul nepoliticos de a nu răspunde strângerii de mână tuturor oficialilor prezenţi. Am urmărit articolele/părerile/comentariile din ultimele zile şi le mulţumesc celor care au înţeles că mesajul meu nu a fost un atac la persoană, ci mai de grabă, strigătul unui om care a reuşit indiferent de condiţii, dar care îşi doreşte ca cei mici să nu mai fie nevoiţi să parcurgă aceleaşi etape... lipsuri materiale, competiţii ratate din lipsa de fonduri, echipamente obosite de vreme şi alte obstacole care îi împiedică încă 'din faşă' să-şi atingă adevăratul potenţial”, a scris Ana-Maria Popescu pe pagina sa de Facebook.



Ea a precizat totodată că îi doreşte sportivului Eduard Novak să se întoarcă cu medalia de aur de la Jocurile Paralimpice de la Tokyo.



”Mesajul meu rămâne acelaşi. Dacă nu vom face echipă, nu vom mai exista pe harta sportului mondial! Dacă nu ne vom îngriji cum se cuvine de propria bucăţică, nu vom reuşi să fim mai buni! Dacă vom fi interesaţi de 'capra vecinului', doar vom privi cu jind la cei care ajung în vârf! Şi nu în ultimul rând, dacă nu vom avea curajul să visăm şi îndrăzneala să acţionăm, nu vom putea şti niciodată dacă am fi putut să realizăm ceea ce ne-am dorit! Am spus-o în repetate rânduri... când dorinţa de performanţă va fi mai mare decât orgoliile, sportul (şi nu numai) va avea de câştigat! Şi poate că acest episod este o lecţie din care avem cu toţii de învăţat. Şi, DA, eu chiar îi doresc sportivului Eduard Novak să se întoarcă cu medalia de aur de la Jocurile Paralimpice Tokyo 2020”, a mai scris sportiva.

La întoarcerea de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Ana-Maria Popescu i-a transmis ministrului Novak să ia la Tokyo medalia de aur pe care ea nu a reuşit să o câştige, spunându-i de asemenea că se aştepta să primească un cec de 5 milioane de lei pentru a construi o nouă sală de scrimă pentru copii.

Replica a venit după ce ministrul Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, afirmase că Ana-Maria Popescu, medaliată cu argint în proba individuală feminină de spadă la Jocurile Olimpice de la Tokyo, nu ar fi reuşit să câştige aurul nici dacă federaţia ar fi avut un buget mai mare cu 5 milioane de lei. Acesta a fost un răspuns faţă de nemulţumirea afişată de sportivă, imediat după concurs, privitor la sumele primite de federaţiile sportive de la bugetul de stat.

Ulterior venirii în țară a Anei-Maria Popescu, Novak a scris pe Facebook că presa a interpretat declarațiile sale și știe cât de greu se câștigă o medalie. ”Nimic din cele declarate de mine nu a fost îndreptat împotriva Anei Maria Popescu, pentru care am toată aprecierea și admirația. Este o sportivă de mare valoare, iar medalia ei vine pe fondul multor ani de muncă, nu al celor șase luni de când sunt eu ministru. Răspunsul meu la o întrebare legată de buget a fost interpretat și comentat ca un atac la adresa Anei”, a scris ministrul.

