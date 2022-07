Ana Bogdan a ratat primul titlu WTA, învinsă de Caroline Garcia la Varşovia. Sportiva din România a jucat prima finală din carieră

Ana Bogdan (29 ani, 108 WTA), aflată la prima finală WTA din carieră, s-a înclinat după o oră şi 21 de minute. Garcia (28 ani, 45 WTA), a cincea favorită, a început în forţă şi a condus cu 3-0, Ana Bogdan s-a apropiat la 3-2, apoi franţuzoaica a condus cu 5-2, iar românca a redus din diferenţă, 5-4, însă Garcia a câştigat primul set cu 6-4 pe serviciul Anei.

În actul secund, Garcia a reuşit să câştige cinci ghemuri la rând şi s-a impus clar cu 6-1.

Ana Bogdan, care până în finală nu pierduse niciun set, a avut procentaje foarte scăzute la serviciu.

Caroline Garcia a mai învins-o pe Ana Bogdan în 2017, la primul lor duel, cu 6-4, 6-3, în turul al doilea la Wimbledon.

Ana Bogdan, urmărită din lojă de partenerul său, Simone Tempestini, campionul en titre al României la raliuri, s-a ales cu un cec de 19.750 de dolari şi 180 de puncte WTA și de săptămâna viitoare va urca până pe locul 75 în clasamentul WTA, realizând un salt de 33 de poziții.

Cel mai bun loc ocupat în carieră de Ana Bogdan este 59, poziție pe care s-a aflat pe 11 iunie 2018.

