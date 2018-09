Liviu Dragnea, despre amnistie și grațiere EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Rămâne de văzut dacă va fi o ordonanță de urgență sau un proiect de lege, cert este că s-a vorbit foarte mult în ședința CEx de ieri despre asta, a transmis Andreea Dumitrescu, pentru Telejurnal. Liviu Dragnea și în conferința de presă făcea trimitere la serviciile secrete și la ceea ce el numește "lupta cu statul paralel" și spunea că, în această luptă, care ar pleca de la protocoalele semnate între SRI și diferite parchete și instanțe, trebuie să existe o soluție pentru cei care ar fi putu fi victime ale unor proceduri judiciare "incorecte" bazate pe aceste protocoale. El spunea că o soluție ar putea fi o lege sau ordonanță a amnistiei și grațierii.

Liviu Dragnea: "Despre amnistie și grațiere - pe mine nu mă interesează OUG, vor s-o dea la Guvern, când vor s-o dea, este problema lor. Unii colegi au ținut presiune pentru emiterea acestei ordonanțe. Premierul Dăncilă a rezistat. În același timp, nimeni nu a reușit să răspundă la o întrtebare esentțială: care e rezolvarea tuturor nenorocirilor generate de funcționarea acelor echipe mixte, de emiterea-semnarea acelor protocoale? Nimeni n-a răspuns la întrebarea ce facem cu acele probe obținute nelegal? Nimeni n-a putut răspunde cum putem ridica presiunea de pe judecătorii care au dosare in rem sau in personam, pentru a avea garanția că un magistrat judecă doar după propria conștiință și nu după presiuni? Dacă răspunsul este amnistie, atunci s-o dea Guvernul, prin ordonanță. Dacă răspunsul este amnistie prin lege, în Parlament, susțin. Dar aceste întrebări fără răspuns nu vor putea limpezi ce s-a întâmplat în România. Groaza pentru a fi adoptate și puse în vigoare legile justiției și codurile penale este dată și de faptul că, la un moment dat, toți cei care au făcut rău vor plăti".

În cadrul ședinței, Paul Stănescu a atras atenția că o ordonanță ar putea fi văzută ca o vulnerabilitate de anumite instituții și lăsa să se înțeleagă că ar putea atrage chiar o anchetă penală.

ŞTIRILE ZILEI