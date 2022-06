Amnesty acuză Rusia de crime de război la Harkov. „Oamenii au fost ucişi în casele lor şi pe străzi, la locurile de joacă şi în cimitire, în timp ce aşteptau ajutor umanitar”

Amnesty International a acuzat luni Rusia de crime de război în Ucraina, afirmând că sute de civili au murit în atacuri necruţătoare asupra oraşului Harkov, multe dintre atacuri fiind comise cu bombe cu fragmentare.

Într-un nou raport de 40 de pagini, Amnesty a documentat presupusa utilizare a munițiilor cu dispersie și a altor mijloace de atac fără discriminare.

„Bombardarea repetată a cartierelor rezidențiale din Harkov sunt atacuri nediscriminatorii care au ucis și rănit sute de civili și, prin urmare, constituie crime de război”, se arată în raport.

Cercetătorii Amnesty spun că au documentat șapte lovituri în diferite zone din Harkov, unde au găsit resturi de bombe cu submuniţii de tip 9N210 şi 9N235 şi mine cu dispersie, două categorii de arme interzise prin tratate internaţionale.

Amnesty International: Russia conducts ‘indiscriminate attacks’ on Kharkiv.



A report details the use of missiles and widely banned cluster munitions by Russia, resulting in destruction and civilian death. It said it is critical that “all perpetrators are brought to justice.”