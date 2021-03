Americanii susţin restricţii de călătorie şi la locul de muncă pentru cei nevaccinaţi (sondaj)

Vaccinare. Vaccin coronavirus

Sondajul efectuat luni şi marţi pe plan naţional pe un eşantion de 1.005 americani indică faptul că ritmul vaccinării s-ar putea accelera, în condiţiile în care devin disponibile tot mai multe vaccinuri şi creşte şi numărul celor care vor să le fie administrate.



Per total, 54% dintre respondenţi au afirmat că sunt "foarte interesaţi" să se vaccineze. Comparativ, în ianuarie 41% au exprimat acelaşi nivel de interes, iar în mai anul trecut, înainte ca vaccinurile să fie puse la punct, acest procent era de 38%.



Interesul faţă de vaccin a crescut de-a lungul ultimului an în rândul persoanelor albe şi al minorităţilor rasiale, circa 6 din 10 albi şi 5 din 10 membri ai grupurilor minoritare manifestând acum un nivel ridicat de interes.



În acelaşi timp, 27% dintre participanţi au spus că nu sunt interesaţi să se vaccineze, relativ neschimbat faţă de sondajul similar realizat în mai.



Totodată, sondajul a indicat că în acest moment o majoritate a americanilor vor să limiteze posibilităţile de contact cu publicul ale celor nevaccinaţi.



Astfel, 72% dintre americani consideră important să ştie "dacă cei din jur s-au vaccinat", iar o majoritate ceva mai mică, 62%, sunt de părere că celor nevaccinaţi nu ar trebui să li se permită să călătorească cu avionul. Alţi 55% apreciază că persoanele nevaccinate nu ar trebui să meargă la sălile de fitness publice, la teatru sau concerte.



În ce priveşte locul de muncă, 60% dintre americani vor să lucreze la un angajator "care le cere tuturor să se vaccineze anticoronavirus înainte să se întoarcă la serviciu", iar 56% cred că angajaţii nevaccinaţi ar trebui să rămână acasă.



Companiile s-ar putea simţi presate în scurt timp să răspundă acestor preocupări, notează Reuters, amintind că până în prezent circa 18% din populaţia SUA a beneficiat de cel puţin o doză de vaccin anticoronavirus, iar preşedintele Joe Biden a afirmat joi într-un discurs televizat că va da directive statelor ca toţi adulţii să fie eligibili pentru vaccin, până la 1 mai a.c..



Dr. Amesh Adalja, cercetător senior la Centrul pentru securitatea sănătăţii Johns Hopkins, a apreciat că răspunsurile la sondaj sunt justificate, având în vedere restricţiile sociale din ultimul an.



"Oamenii îşi spun: dacă mă vaccinez, viaţa mea se va schimba. Iar dacă nu te vaccinezi, e alegerea ta. Dar vei avea alt statut, întrucât ai putea fi purtător al acestui virus, aşa că l-ai putea transmite altei persoane nevaccinate", a spus acesta.



Rezultatele sondajului indică şi o oarecare diferenţă de vederi în funcţie de orientarea politică: republicanii, care s-au arătat în general mai puţin preocupaţi de coronavirus, au susţinut în mai mică măsură decât democraţii restricţiile în ce priveşte locul de muncă şi viaţa socială pentru cei nevaccinaţi. Totuşi, patru din 10 republicani s-au pronunţat pentru restrângerea accesului celor nevaccinaţi la săli de fitness sau spectacole şi cinci din zece pentru obligativitatea vaccinării înaintea călătoriei cu avionul.



Sondajul realizat online are un "interval de credibilitate" de 4 puncte procentuale.

ŞTIRILE ZILEI