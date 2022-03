Americanii de la Black Sea Oil & Gas au început exploatarea gazelor din Marea Neagră. Gazul rusesc va fi înlocuit și cu cel extras din perimetrul Neptun Deep. Statul va prelua jumătate din profitul Romgaz

Ministrul Energiei a anunțat că americanii de la Black Sea Oil & Gas au început exploatarea gazelor din Marea Neagră.

Primii metri cubi de gaz ar urma să ajungă în conductele românești chiar din această vară, iar la iarnă să înlocuiască o parte importantă din gazul de import.

Virgil Popescu, ministrul Energiei: "Am făcut o medie și am zis că în jur de 3 milioane de metri cubi pe zi. În total pe un an de zile această producție înseamnă un miliard de metri cubi într-un an de zile. Dacă noi importăm în jur de 3 miliarde, se scade această cantitate din ceea ce importăm".

Noua exploatare va însemna o securitate energetică mai mare, spun specialiștii. Asta nu înseamnă că românii vor plăti un preț mai mic pentru gaze.

Dumitru Chisăliță, expert în energie: "Facturile de gaze naturale vor fi plafonate de la 1 aprilie 2022 până în 31 martie 2023 la un preţ de 0,31 lei pentru consumatorii casnici. Faptul că aceste gaze naturale vor intra în sistemul de transport pe anul acesta nu cred că va influenţa sub nicio formă acest preţ plafonat. Oamenii vor plăti, din punctul meu de vedere, aproape sigur un an de zile de acum încolo 0,31 lei/kW. Din punctul ăsta de vedere, nu cred că putem să discutăm de un avantaj".

Gazul rusesc va fi înlocuit și cu cel extras din perimetrul Neptun Deep, care va fi preluat de Romgaz, companie la care Statul Român are 70% din acțiuni.

Executivul de la București a decis și ca statul să preia jumătate din profitul Romgaz. La fel și la Nuclearelectrica, unul dintre cei mai mari producători de energie electrică de stat.

Silvia Vlăsceanu, dir. executiv Asociația Producătorilor de Energie Electrică: "Sunt investiţii în capacităţi de producţie pentru a reduce dependenţa României de importuri. Faptul că am putea să ne producem întreaga cantitate de energie, să ne asigurăm consumul din producţia proprie cu siguranţă ne va da o altă stabilitate şi alte preţuri pe piaţa de energie".

România este al doilea cel mai mare producător de gaze naturale din Europa.

