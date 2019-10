Americanca de 15 ani Coco Gauff a câștigat primul titlu al carierei, la Linz, în fața Jelenei Ostapenko

Adolescenta s-a impus în finală în trei seturi, 6-3, 1-6, 6-2, în fața letonei Jelena Ostapenko (22 de ani, 72 WTA).

După ce și-a adjudecat primul set, americanca l-a pierdut la 1 pe cel secund. A reușit să revină și să se impună categoric în decisiv, 6-2.

@CocoGauff is your @WTALinz champion!



The 15-year-old defeats Jelena Ostapenko 6-3, 1-6, 6-2 to claim her first WTA title! pic.twitter.com/i8ArqH6RnG