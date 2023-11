Amendă pentru înjurături. Proprietara unui bar din Italia, decisă să îi educe pe clienții care vorbesc urât în timp ce pariază sau își încearcă șansa la jocuri de noroc

Castello di Godego este o comună de lângă Treviso, cu doar 7.000 de locuitori. În barul Camillei, clienții îi plasează pariuri sportive, joacă la păcănele său cărți. La supărare, unii scapă câte un cuvânt urât. Astfel că borcanul de bomboane s-a transformat într-unul pentru amenzi simbolice, de la 1 la 5 euro. Nici românii nu au rămas netaxați când i-a luat gura pe dinainte.

Camilla Muledda - proprietar bar: Ei nu joacă cărți, au învățat doar limbajul vulgar, cele mai "bune" lucruri de la italieni, și acum înjură și ei. Oamenii au văzut măsura ca pe un joc, o mustrare pe care le-o fac într-o manieră amuzantă. Ei între ei se pârăsc, îmi spun Camilla, vino că trebuie să îți de 1 euro, 2 euro, a blestemat, nu au auzit? Ei înșiși o fac pe controlorii.

Clienții sunt bucuroși pentru că astfel încep să conștientizeze când vorbesc urât.

CLIENT: Italienii au mereu la îndemână înjurăturile. Să spui o înjurătură devine la un moment dat o obișnuință. Dacă în schimb mă aflu într-un loc în care știu că iau o amendă dacă zic o înjurătură, poate încerc să mă controlez. Nu e ușor pentru cine e obișnuit să spună înjurături sau să blesteme, dar eu cred că e o idee foarte bună!

CLIENT: Cred că este mai important să îi educi pe cei care înjură. Când mă enervez spun cuvinte urâte, dar mă controlez, am limită, încât să înțeleg să nu spun cuvinte urâte legate de Dumnezeu sau Creatorul nostru.



CLIENT: Blestemul este sinonim cu ignoranța după părerea mea și e corect să fie penalizat cine înjură. Mi s-a întâmplat, iar când am făcut-o mi-a părut rău, am regretat, fiind credincios.

Inițiativa a fost mediatizată în toată presa din Italia și a devenit atât de cunoscută, încât chiar și unii trecători lasă o sumă simbolică, în semn de susținere.

Alberta Forgiarini - corespondent TVR în Italia: Fiecare înjurătură se tranformă până la urmă într-o faptă bună și asta pentru că proprietara a decis să doneze toți banii primiți pentru fapte caritabile.

