Ambasadorul UE la Chișinău, Janis Mazeiks: Din perspectiva Uniunii Europene, este clar: Republica Moldova are un viitor european

SVETLANA GORE reporter TVR MOLDOVA: „Să ne spuneţi pentru început. Are Republica Moldova viitor în Uniunea Europeană?”

Excelența Sa JĀNIS MAŽEIKS ambasadorul UE în Republica Moldova: „Din perspectiva Uniunii Europene, categoric, da. Decizia a fost deja luată de Consiliul European pentru a oferi statul de stat candidat Republicii Moldova, lucru care s-a produs pe 24 iunie. Şi acum, cu adevărat, totul depinde de cetățenii Republicii Moldova şi a Guvernului Republicii Moldova cum vor beneficia de această oportunitate, deoarece eu o văd ca şi o oportunitate pentru dezvoltarea țării, dar şi pentru calea în apropierea de Uniunea Europeană. Dar totul este mâinile cetățenilor pentru că Acest proces va dura ceva timp, şi nu luni așa cum a fost din momentul cererii depuse şi obținerea statutului, dar este clar că vorbim despre ani, fiindcă unele schimbări care trebuie să se producă în țară vor dura ani buni. Dar câți ani? Rămâne în mâinile cetățenilor Republicii Moldova. Ceea ce am văzut noi în trecut este cum cursul Republicii Moldova, din păcate, a tot oscilat. Câteodată a fost mai mult pro-europeană, iar uneori mai puțin pro-europeană. Aceasta este exact ce contează pentru o obține succes la oportunități. În cazul în care veți reuși să mențineți acest curs de integrare europeană şi să îndepliniți toate reformele necesare, atunci categoric există viitor european pentru Republica Moldova.”

SVETLANA GORE reporter TVR MOLDOVA: „Dar până acum, cum a arătat drumul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană? Este clar c a fost cu urcuşuri şi coborâşuri. Cum îl vedeţi de exemplu dvs.?”

Excelența Sa JĀNIS MAŽEIKS ambasadorul UE în Republica Moldova: „Exact acum este foarte clar că traiectoria este în urcuș. Dacă gândim în termeni geometrici a fost mai degrabă un grafic sinusoidal cu urcușuri şi coborâșuri. Într-adevăr, acum urcăm în sus, şi sper că aceasta este șansa să ieșim din limitele graficului, să fie menținută această traiectorie pe termen lung. Actualmente, eu consider că situația este foarte bună pentru Republica Moldova. Aveți un Parlament care a fost votat în baza unei agende pro-reforme şi pro-Europa, drept rezultate aveți un Guvern care lucrează la aceste reforme şi noi am văzut primele rezultate. Au fost reforme care s-au încununat cu succes. De exemplu, procedura de curățare a sistemului judiciar prin procedura de pre-vetting. Cred că acesta este un semnal clar că s-a făcut datorită investițiilor, este pentru curățarea sistemului şi acesta este voința poporului. Trebuie să recunoaștem că nu este doar ceea despre ce a tot discutat UE despre curățarea sistemului judiciar şi corupția să fie eradicată, cerinţe care se conțin şi în opinia Comisiei Europene. Acest lucru a fost solicitat foarte clar şi de alegătorii care au votat acest parlament şi au mandat acest guvern să înfăptuiască aceste reforme şi să curețe sistemul judecătoresc şi să lupte cu corupție.”

SVETLANA GORE reporter TVR MOLDOVA: „Ca şi proces de europenizare a ţării, inclusiv cel de implementare a reformelor solicitate de Bruxelles, Republica Moldova stă bine la cest capitol? Înregistrează progrese?”

Excelența Sa JĀNIS MAŽEIKS ambasadorul UE în Republica Moldova: „Performanța nu este una absolut netedă şi chiar nu putem să acuzăm țara pentru această situație. Într-adevăr, unele dintre actualele probleme persistă de-a lungul anilor. Nu ar fi real să așteptăm rezultate peste noapte. Unele lucruri necesită mult timp. De exemplu, curățarea sistemului judecătoresc prin mijloace democratice, este un proces anevoios, după experiența unor țări. Cu adevărat, aceasta a fost una dintre solicitările înainte de Comisia Europeană. Cu toţii cunoaștem că nu este posibil să facem totul aşa sau într-un an. Trebuie să fiţi foarte atenți, analize la fiecare caz individual şi să vă asigurați că nu este pusă în pericol independența sistemului judiciar şi sunt respectate drepturile. Din acest motiv trebuie să fiţi minuțioși în tot ce faceți şi să fie asigurat un echilibru corect în acest proces. Dar şi asta înseamnă că procesul va dura. Sunt şi alte reforme care se pot implementa mai rapid, cum ar fi evoluția implicarea societății civile în procesul decizional. Acest lucru a fost obținut. Sunt unele schimbări care se pot întâmpla rapid şi altele care durează.”

SVETLANA GORE reporter TVR MOLDOVA: „Spuneați și dvs., sunt mai bine de 2 luni, RM este stat candidat la aderare. Să enumeram beneficiile de care se vor bucura cetățenii pe viitor odată cu obținerea acestui statut. ”

Excelența Sa JĀNIS MAŽEIKS ambasadorul UE în Republica Moldova: „În primul rând acest lucru înseamnă că noi ne-am reafirmat interesul din partea Uniunii Europene. Nu este un secret că mulți cetățeni ai Republicii Moldova sunt îngrijorați de situația de securitate şi reziliența țării. Faptul că Republica Moldova a devenit stat candidat asta presupune un interes sporit din partea Uniunii Europene şi să ofere asistență la necesitate. Aceste lucruri sunt foarte pragmatice precum alocarea recentă a 75 de milioane de euro, sub formă de suport bugetar suplimentar la suma de 60 de milioane de euro care a fost alocată anul precedent. Acest sprijin urmează să fie direcționat spre consolidarea sectorului energetic către cetățenii Republicii Moldova. Este mai mult decât doar chestii materiale pentru că există multe alte beneficii. De exemplu, dacă eşti un investitor şi vrei să alegi o ţară în care să investești şi în lume sunt foarte multe ţări. Şi îţi dorești să investești într-o țară în care există supremația legii şi eşti sigur că investiții nu vor fi furate, aşa că cel mai probabil alegi ţara care are valori înalte, iar faptul că are statutul de stat-candidat şi va deveni membru UE atunci vei avea acces la o piaţă de cinci sute de milioane de persoane. Astfel, acest statut ar putea să aducă beneficii suplimentare în ţară, chestii care sunt imateriale. Desigur, acest lucru înseamnă şi sporirea nivelului standardelor de viață, deoarece UE este despre standarde şi Republica Moldova le va întruni în cazul în care îşi propune să devină membru UE. Însă aceste standarde nu sunt cumva din cauza Uniunii Europene şi nici nu sunt impuse. Dacă va gândiți la acestea noi vrem să le realizați pentru cetățenii Republicii Moldova, astfel încât ei să se bucure de o calitate sporită a produselor alimentare, care se va reflecta în exporturi, dar şi ei vor consuma alimente sigure, lucruri care se pot aplica şi pentru alte sectoare precum mediu, unde UE are standarde ridicate. Desigur că întrunirea standardelor va însemna că tot voi vă veţi bucura de aer curat şi apă potabilă curată.”

SVETLANA GORE reporter TVR MOLDOVA: „Republica Moldova a beneficiat de nenumărate programe financiare de sprijin oferite de Uniunea Europeană, inclusiv granturi și împrumuturi. Bruxelles vede rezultatele acestor ample investiții sau cum s-au cheltuit banii?”

Excelența Sa JĀNIS MAŽEIKS ambasadorul UE în Republica Moldova: „Există diferite motive pentru a investi acești bani şi diferite rezultate scontate. În primul rând, este important că pentru Uniunea Europeană acești bani sunt oferiți Republicii Moldova drept semn al solidarității. Deoarece Uniunea Europeană nu este un simplu bloc. Noi suntem o comunitate de țări care împart aceleași valori. Din acest motiv, noi cu adevărat sprijinim țările lumii pentru a deveni mai democratice şi prospere. Republica Moldova, de fapt, a beneficiat într-adevăr de foarte sprijin, nu doar pentru că sunteți vecinii şi sperăm mult că într-o zi veți deveni unul dintre noi. Deci, rezultatele sunt diferite. Uneori este vorba despre a îmbunătăți standardele de viață ale cetățenilor Republicii Moldova prin a le asigura un sistem mai bun de apă, canalizare, sanitație. Cunoaștem că în multe sate există sisteme depășite şi care nu sunt sănătoase, în special, cele de aprovizionare cu apă care sunt moștenire încă din Uniunea Sovietică. Este vorba şi despre potențialul de export. Acest lucru înseamnă că e un interes tangibil din partea UE. Pentru noi e important că 2/3 din exporturile Republicii Moldova sunt pentru piața țărilor europene, ceea ce înseamnă că avem o componentă puternică de cooperare economică care oferă beneficii comune. Pentru UE este o piață de export, iar pentru voi șansa să vă vindeți atât produsele agricole, cât şi cele industriale. De exemplu, cablu produs în Republica Moldova e exportat pe piața UE. Cu adevărat, există beneficiu de a avea un vecin stabil unde există supremația legii, democrație, corupție din ce în ce mai puțină, acesta fiind încă unul dintre motivele pentru care Uniunea Europeană alocă acești bani, nu doar pentru Guvern, dar şi pentru ONG-uri, mass-media. Cu alte cuvinte, Republica Moldova se poate dezvolta ca o țară democratică şi prosperă, iar acum avem şi acest avantaj faptul că aţi putea deveni membru al Uniunii Europene.”

SVETLANA GORE reporter TVR MOLDOVA: „Cum poate investi UE in securitatea energetica a țării? Știm că acest subiect este pe agenda tuturor discuțiilor în prezent.”

Excelența Sa JĀNIS MAŽEIKS ambasadorul UE în Republica Moldova: „Securitatea energetică a fost unul dintre domeniile prioritare pentru Uniunea Europeană chiar înainte ca acest subiect prioritar pentru Guvern pentru că executivului a preluat mandatul practic concomitent cu prima criză majoră legată de gazele naturale. Ceea ce noi facem este că încercăm că educăm cetățenii privitor la eficiența energetică. Avem mai multe proiecte care le arată cum pot economisi bani şi energie prin eficiență energetică şi avem mai multe proiecte în acest domeniu. Acum avem un proiect mare cu Banca Europeană pentru Investiţii care este concertat pe eficiența energică a clădirilor publice cu o suprafață de peste 1 milion de m2 care vor fi izolați. Acesta este un proiect util cum poate fi îmbunătățită eficiența energetică în Republica Moldova. MUSCA 14,38-15,29 De asemenea, oferim şi suport de expertiză. În acest domeniu este nevoie de multă expertiză care, din păcate, nu există în Republica Moldova. UE a oferit destul de multă expertiză atât în timpul crizei gazelor, dar şi ulterior prin sfaturi de îmbunătățire a legislației, pentru ca oamenii să-şi sporească eficiențe energetică în clădirile unde trăiesc, dar şi pentru a spori conexiunile de gaz şi electricitate cu statele membre ale Uniunii Europene. Este un domeniu foarte vast şi e important să avem o colaborare strânsă cu Guvernul, Președinția să lucrăm împreună pentru a îmbunătăți securitatea energetică a ţării.”

SVETLANA GORE reporter TVR MOLDOVA: „Şi la final să ne spuneți cum vedeţi dvs. Republica Moldova la cei 31 de ani de independență?”

Excelența Sa JĀNIS MAŽEIKS ambasadorul UE în Republica Moldova: „Nu au fost ani ușori, iar unii dintre aceștia i-aş descrie ca timpul oportunităților ratate. Eu vin din Letonia şi noi practic am avut același punct de pornire acum 31 de ani şi, din păcate, acum vedem că oportunități ar fi putut fi valorificate mai bine de Republica Moldova. Dar este important este că acum aţi întors pagina, aţi pornit pe calea reformelor şi a parcursului european, care are scopul, poate destul de îndepărtat deocamdată, pentru că nu poate fi obţinut peste noapte, dar aveţi scopul clar pentru ca să deveniți o ţară democrată şi prosperă. Uniunea Europeană este şi ea o modalitate de prosperitate. Vreau să felicit Republica Moldova cu a 31-a aniversare a independenței şi vreau să urez să valorificați toate oportunitățile care o să vă aducă aproape de Uniunea Europeană şi sper mult să deveniți membru al Uniunii Europene în momentul în care veţi atinge toate criteriile care sunt dificile, dar posibile!”

