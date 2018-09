Ambasadorul României în SUA, George Maior, audiat în Parlament. Întrebări adresate de președintele Senatului EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a apreciat miercuri că performanţa avută de George Maior ca ambasador al României în SUA este una ''foarte slabă' şi l-a calificat pe acesta ca fiind 'un agent politic partizan'.



De asemenea, în cadrul şedinţei Comisiei de politică externă a Senatului pentru audierea lui George Maior, Tăriceanu a solicitat transmiterea unei scrisori către MAE, din care să reiasă că misiunea ambasadorului român în SUA nu poate continua.



'Eu apreciez că domnul ambasador nu şi-a îndeplinit misiunea de a reprezenta, apăra şi a promova politica Guvernului român. În schimb, aţi promovat propriile opinii politice, după o agendă care pare mai degrabă personală. Aţi implicat SUA în politica internă din România şi aţi implicat România în luptele politice interne din SUA, poziţionându-vă în tabăra adversă şefului legitim al executivului american. Pentru aceste motive eu am să solicit membrilor comisiei să adresăm o scrisoare MAE, în care să considerăm practic că misiunea dumneavoastră nu poate să continue în condiţiile prezente', a precizat Tăriceanu.



Preşedintele Senatului a prezentat motivele pentru care consideră că performanţa pe care George Maior a avut-o în calitate de ambasador în relaţia cu SUA a fost una foarte slabă.



'Nu am văzut niciun progres semnificativ - dar niciunul - în chestiunea extrem de importantă pentru România legată de vizele pentru cetăţenii români. În al doilea rând - rezultate practic zero în ceea ce înseamnă dialogul politic la nivel înalt, la nivel guvernamental. Terzo: dimensiunea economică a parteneriatului. Sigur că a existat o concentrare pe tema furnizării de echipamente militare şi colaborare pentru serviciile de informaţii. Ştiu că există din partea americană o apreciere deosebită pentru colaborarea între serviciile noastre de informaţii şi serviciile omoloage din SUA, dar în ceea ce înseamnă colaborarea pe dimensiunea economică, ceea ce s-a realizat este cheltuirea alocărilor din buget pentru apărare şi nu este urmarea unui demers de cooperare care să fie susţinut insistent de către dumneavoastră ca ambasador', a mai spus Tăriceanu.

La rândul său, ambasadorul României în SUA, George Maior, consideră că o eventuală rechemare a sa în ţară ar fi o greşeală politică în ceea ce priveşte relaţia româno- americană, pentru că şi-a făcut datoria ca ambasador "în interesul naţional românesc în mod exemplar". El susţine că există un interes politic în acest sens.



"Eu mi-am făcut datoria în interesul naţional românesc şi profesional în mod exemplar - consider eu şi nu numai eu, ci foarte mulţi colegi din Ministerul de Externe. Parteneriatul româno-american este la cel mai înalt nivel calitativ şi acest lucru se datorează şi prestaţiei ambasadei şi ambasadorului. Există un interes politic pentru rechemarea mea. Acel interes trebuie să fie explicat. Eu nu mi-l explic, din punct de vedere profesional nu am ce să-mi reproşez. Ar fi, după părerea mea, o greşeală politică în ceea ce priveşte relaţia româno americană, dar aceasta este evident la latitudinea factorului politic. Eu sunt un singur om care încerc să îmi fac datoria, ei sunt o Coaliţie...(...) Dacă este o bătălie politică, eu nu fac parte din nicio coaliţie", a declarat George Maior, miercuri, la finalul audierii sale în Comisia de politică externă a Senatului.



Diplomatul a reafirmat că declaraţia sa despre scrisoarea trimisă autorităţilor de la Bucureşti de fostul primar al New-York-ului, Rudolf Giulianni, a fost una corectă.



"Declaraţia mea a fost corectă acoperită de realitate, a fost şi oportună, pentru că fără acea declaraţie opinia publică românească ar fi putut considera greşit o anumită poziţionare americană în legătură cu nişte chestiuni legate de ţara noastră. Şi era de datoria mea de ambasador să vorbesc", a adăugat Maior.



El a precizat că la revenirea din concediu a fost primit foarte bine în SUA, iar agenda bilaterală continuă în ritmul prevăzut.



"Nu am avut nicio discuţie despre această scrisoare, dimpotrivă am fost primit foarte bine la revenirea mea din concediu, şi ne continuăm agenda bilaterală în ritmul prevăzut", a afirmat George Maior.

