Ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti, Victor Chirilă: Relaţia cu România nu este condiţionată de relaţiile noastre bune sau rele cu Federația Rusă

Victor Chirilă, ambasadorul R. Moldova la bucurești / FOTO: Contul de Facebook al lui Victor Chirilă

"România este statul care va ajuta şi va fi alături de Republica Moldova în orice situaţie, necondiţionat", a afirmat el, subliniind că relaţia Chişinăului cu Bucureştiul se află în prezent pe un trend ascendent.



"Relaţia Republicii Moldova cu România nu este condiţionată de relaţiile noastre bune sau rele cu Federaţia Rusă", a subliniat ambasadorul Victor Chirilă, menţionând că cele două părţi privesc în acelaşi fel viitorul şi împărtăşesc valori comune.



"Am văzut pe parcursul anului trecut cât de importantă este România pentru noi. Dar nu doar pe parcursul anului trecut, inclusiv pe perioada pandemiei, România a fost alături de noi, chiar dacă contextul politic nu favoriza acest lucru, dialogul politic nu era la cel mai bun nivel, însă România a fost alături de noi şi ne-a oferit tot sprijinul pentru a face faţă pandemiei", a declarat ambasadorul, în cadrul emisiunii "Puncte de Reflecţie" de la postul de radio Vocea Basarabiei.



Răspunsul Bucureştiului la nevoile Republicii Moldova a fost foarte prompt pe parcursul anului trecut, în special în ultimele luni, când criza energetică era destul de presantă, a mai subliniat el.



Iar dialogul la nivel înalt, dialogul politic favorizează alte dimensiuni, a indicat ambasadorul moldovean, adăugând că "acest dialog politic la nivel înalt a creat acel cadru necesar pentru a ne mişca înainte pe multiple paliere".



Referindu-se la dosarul transnistrean, Victor Chirilă a spus că trebuie să se ţină cont de faptul că în regiune sunt aproape 300.000 de cetăţeni ai Republicii Moldova şi obligaţiile faţă de ei sunt la fel ca cele faţă de cetăţenii care sunt pe malul drept al Nistrului. Deci, spune el, trebuie asigurate condiţii de securitate, de bunăstare, indiferent pe care mal al Nistrului se găsesc cetăţenii moldoveni.



"Am reuşit foarte bine pe parcursul anului trecut să menţinem pacea şi securitatea în Republica Moldova", a afirmat Chirilă, menţionând că la aceasta au contribuit şi legăturile economice care s-au intensificat între Ucraina - Republica Moldova, Ucraina - România sau Ucraina şi Uniunea Europeană, via Republica Moldova.

