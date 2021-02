Ambasadorul Italiei, ucis în Republica Democratică Congo, în timp ce se deplasa într-un convoi al misiunii ONU. Rebelii hutu acuză armatele congoleză și rwandeză. Potrivit autorităților locale, ar fi fost o tentativă de răpire

Autorităţile de la Kinshasa au acuzat luni Forţele democratice de eliberare a Rwandei, instalate în estul RD Congo, că sunt responsabile de atacul terorist".

În atac și-au pierdut viața ambasadorul Luca Attanasio, garda sa de corp italiană, Vittorio Iacovacci, şi un şofer congolez al Programului Alimentar Mondial, Mustapha Milambo.



Într-un comunicat intrat marţi în posesia AFP, Forţele democratice de eliberare a Rwandei neagă că ar fi fost implicate şi cer autorităţilor congoleze şi MONUSCO (misiunea ONU în RDC) să facă lumină în acest "asasinat mârşav", în loc să recurgă la "acuzaţii pripite'.



Potrivit rebelilor rwandezi, "convoiul ambasadorului a fost atacat în zona zisă a 'celor trei antene', aproape de Goma, la frontiera cu Rwanda, nu departe de o poziţie a FARDC (Forţele armate ale RDC) şi a Forţelor rwandeze de apărare' (armata rwandeză)".



"Responsabilităţile acestui asasinat mârşav trebuie căutate în rândurile acestor două armate", acuză Forţele democratice de eliberare a Rwandei.



Drumul naţional 2, unde a fost atacat convoiul, urmează de foarte aproape graniţa rwandeză, într-o zonă montană şi cu pădure deasă, unde frontierele nu sunt etanşe.



Autorităţile congoleze şi rwandeze neagă sistematic orice prezenţă de trupe rwandeze pe teritorul republicii.



Un expert al Barometrului de securitate din Kivu a explicat pentru AFP că "forţele democratice de eliberare a Rwandei sunt în proximitatea locului unde s-a produs atacul. Ţine de domeniul posibilului ca aceşti rebeli rwandezi să fie responsabili de atac", a opinat el.

Preşedintele italian Sergio Mattarella a denunţat luni ''atacul laş'' soldat cu moartea ambasadorului său în Republica Democratică Congo.

''Republica Italiană este în doliu pentru aceşti slujitori ai statului care şi-au pierdut viaţa în exercitarea funcţiilor lor'', a declarat Mattarella.



El a deplâns ''actul de violenţă'' căruia i-a căzut victimă diplomatul.

Și Uniunea Europeană a condamnat uciderea ambasadorului italian. ''Şocat de atacul împotriva unui convoi al Programului Alimentar Mondial în RDC şi de vieţile pierdute'', a scris pe Twitter preşedintele Consiliului European, Charles Michel.

