Ambasadorul Ion Jinga a fost ales preşedinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni la ONU

Ion Jinga

Este pentru prima dată când un ambasador român este ales preşedinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni la ONU .

Ion Jinga este ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, reprezentantul Permanent al României la ONU, din 4 august 2015.

Ion Jinga are o bogată activitate academică, este autor şi coautor a cinci cărţi şi a numeroase studii şi articole pe problematica integrării europene.

Ambasadorul Ion Jinga a primit numeroase distincţii, printre care Ordinul Naţional Pentru Merit în Grad de Ofiţer, Officier de l'Ordre National du Merite, Crucea Patriarhală a Bisericii Ortodoxe Române, Grande Croix de l'Ordre de la Couronne, Crucea Casei Regale a României, The Freedom of the City of London, The Freedom of the City of Glasgow.

