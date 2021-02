Ambasadoarea Venezuelei pe lângă Uniunea Europeană, declarată 'persona non grata'

Uniunea Europeană a declarat-o "persoan non grata" joi pe ambasadoarea Venezuelei pe lângă Uniune, ca răspuns la decizia Caracasului de a o expulza pe ambasadoarea UE, se arată într-un comunicat oficial, citat vineri de France Presse.

Decizie la Bruxelles / FOTO: Autor: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Acesta este un răspuns la decizia guvernului venezuelean de a o declara persona non grata pe şefa delegaţiei UE în Venezuela", se arată în comunicatul Consiliului European.



UE consideră acţiunea autorităților de la Caracas "complet nejustificată şi contrară obiectivului Uniunii de a dezvolta relaţii şi de a construi parteneriate în ţări terţe".



Ambasadoarea Venezuelei pe lângă UE, Claudia Salerno Caldera, mai reprezintă interesele ţării sale în Belgia şi Luxemburg.



"Am apărat Venezuela gestionând relaţia cu Uniunea Europeană cu sobrietate şi respect. Dar independenţa şi suveranitatea patriei noastre nu sunt negociabile", a scris Salerno pe Twitter.



UE a cerut miercuri guvernului venezuelean "să revină" la decizia de expulzare a ambasadoarei sale la Caracas, portugheza Isabel Brilhante Pedrosa. Răspunzând la o altă rundă de sancţiuni europene impuse luni, autorităţile venezuelene i-au acordat 72 de ore pentru a părăsi ţara.



Ambasadoarea UE la Caracas fusese deja declarată persona non grata în iulie 2020, ca represalii pentru sancţiuni europene. Guvernul Venezuelei a revenit apoi asupra deciziei.

UE nu poate expulza un diplomat, întrucât această competenţă revine ţării gazdă, în acest caz Belgia. Unanimitatea statelor membre este necesară pentru expulzarea şefului unei misiuni diplomatice pe lângă Uniune, aminteşte AFP.



Cei 27 au sancţionat luni 19 înalţi oficiali ai regimului lui Nicolas Maduro pentru rolul lor în acte şi decizii care, potrivit acestora, subminează democraţia şi statul de drept în Venezuela.



Această măsură ridică la 55 numărul total de responsabili şi înalţi oficiali ai guvernului venezuelean sancţionaţi de UE (interzicerea călătoriilor şi îngheţarea activelor pe teritoriul Uniunii).



UE nu recunoaşte legitimitatea preşedintelui Nicolas Maduro şi nu a recunoscut rezultatele alegerilor legislative care au avut loc în decembrie 2020. UE susţine fosta Adunare Naţională, considerată a fi singurul organism ales în mod democratic în Venezuela.



Venezuela a devenit în 2017 prima ţară din America Latină care a fost sancţionată de UE.

Sursa: Agerpres

