La eveniment au participat, printre alții, Constantin Chiriac, directorul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și regizorul Cristian Mungiu.

Ambasadoarea Franței în România, Michele Ramis: "Această Strategie a fost lansată în România și în alte 37 de ţări din întreaga lume. România este deci una dintre cele 37 de țări în care am constatat că industria culturală şi creativă este o industrie de viitor. Doar două ţări din Europa Centrală şi de Est au fost alese pentru acest proiect: România şi Polonia. Pentru România mai există un motiv, şi anume legăturile dintre popoarele noastre, dintre culturile noastre. Există o asemenea apropiere culturală şi lingvistică între noi, sunt atâția români care vorbesc franceza și o asemenea dragoste pentru Franța, încât era clar că aici găsim un teren favorabil pentru a lansa o astfel de industrie sau mai degrabă pentru a o promova, pentru că ea exista deja. Am avut sezonul România-Franța care timp de 9 luni a produs o adevărată efervescenţă, o intensificare a politicii noastre și era normal să culegem roadele lansând o nouă Strategie care să se construiască pe baza pe care am pus-o cu ocazia Sezonului, pe publicul pe care l-am câștigat atunci, mizând în special pe inovare. Industriile culturale şi creative se bazează pe inovare, pe crearea unor noi modalități de exprimare și am văzut asta în timpul Sezonului, tineretul este atras tocmai pentru că presupune noi modalități de expresie. Cred că această strategie este de fapt copilul Sezonului, care crește pentru a deveni poate un Sezon permanent. E mult entuziasm de ambele părţi şi sunt convinsă că, dat fiind sprijinul unei personalități ca domnul Thibaudet prin dragostea sa de ţară, prin conexiunile şi ideile sale, vom reuși să construim ceva extrem de puternic."

