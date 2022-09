Ambasada Ucrainei reacționează după remarcile fostului ministru Andrei Marga, care a spus că "Ucraina trebuie să cedeze teritorii": Asemenea declarații sunt inacceptabile în nicio circumstanță

Andrei Marga, la evenimentul de la Alba Iulia

”Regretăm că fostul ministru Andrei Marga al unui stat european și democratic face declarații care pun sub semnul întrebării principiile de bază ale dreptului internațional, în special inviolabilitatea frontierelor. Asigurarea respectului deplin pentru aceste principii este baza securității și stabilității pe continent. Asemenea declarații sunt inacceptabile în nicio circumstanță. Acestea reprezintă o abatere deosebit de flagrantă într-un moment în care Ucraina își apără eroic independența sa și securitatea întregii Europe”, arată ambasada, într-un comunicat, pe Facebook:

Andrei Marga declarase pe 14 septembrie că "Ucraina este în frontiere nefirești" și că "trebuie să cedeze teritorii Ungariei, Poloniei, României și Rusiei", în timp ce se afla la un târg de carte de la Alba Iulia, unde își lansase cartea "Soarta democrației", potrivit Digi24.ro

Înregistrarea evenimentului de la Alba Iulia:

"Suntem într-o situație absolut specială și o spun cu toată răspunderea, Ucraina este în frontiere nefirești. Ea trebuie să cedeze teritorii Ungariei - Transcarpatia, Poloniei - Galiția, României - Bucovina și Rusiei - Donbasul și Crimeea. Sunt teritorii ale altor țări. Ne cramponăm, asta e, va fi conflict. Să fim foarte limpezi - cât timp nu se rezolvă printr-o discuție și cu America, și cu Rusia, și cu Germania, și cu Ucraina și cu China situația și nu se va ajunge la un acord, nu va fi liniște în Europa. Nefiind liniște, democrația va suferi", a spus Andrei Marga, răspunzând unei întrebări pe tema războiului din Ucraina.

Presa de la Kiev reacționează

Mass media ucraineană a reacționat la declarațiile lui Andrei Marga amintind de acuzațiile că acesta ar fi fost informator al fostei Securități:

”Andrei Marga, fost comunist și informator al serviciilor speciale românești, crede că Ucraina se află în „granițe nefirești”. În opinia sa, Kievul ar trebui să predea pământurile vestice Ungariei, României și Poloniei, iar Donbasul și Crimeea Rusiei. El a spus asta la prezentarea cărții sale „Soarta democrației” în orașul Alba-Iulia”, spune Focus.

”Într-unul dintre rapoartele Consiliului Național al României pentru Studierea Arhivelor Serviciului de Securitate, se spune că Andrei Marga și soția sa Delia erau informatori ai Departamentului Securității Statului. Se știe că au dat informații despre întâlnirile cu antropologul american Catherine Verdery. Filosoful însuși a negat legăturile cu serviciile speciale”, comentează jurnaliștii de la Focus.

Iar publicația Obozrevatel, pentru care Andrei Marga este ”Diplomat” și ”Politolog”, spune că acesta ”crede că Ucraina ar fi încă departe de democrație”.

Teodor Baconshi: Declarațiile sunt lamentabile şi scandaloase

”Declaraţiile recente ale d-lui Andrei Marga despre posibila soartă a Ucrainei sunt lamentabile şi scandaloase. Chiar nu ne mai putem imagina Europa ca pe un tort teritorial pe care şi-l împart, cu preţul unor războaie sălbatice, diverşi dictatori descreieraţi. Domnule Marga, încercaţi să trăiţi în secolul 21 şi respectaţi, măcar prin tăcere, efortul generaţiilor post-belice şi post-comuniste de a construi un proiect european definit prin pace şi democraţie”, a scris și fostul ministru de Externe, Teodor Baconschi, pe Facebook. "Domnule Marga, încercați să trăiți în secolul 21 și respectați, măcar prin tăcere, efortul generațiilor post-belice și post-comuniste de a construi un proiect european definit prin pace și democrație".

Andrei Marga revine cu un drept la replică

După reacțiile din presa românească, Andrei Marga a revenit cu un drept la replică publicat de Digi24.ro. În acesta, el își susține spusele de acum câteva zile și detaliază:

"În esență, a fost vorba de patru idei: 1. Conflictul din Ucraina nu se poate încheia decât printr-o înțelegere care să implice Rusia, SUA, Ucraina, Germania, Uniunea Europeană, China. Indiferent de cine “învinge”, nu va fi pace în Europa dacă nu se iau în seamă interesele de securitate ale fiecărei părți. Oricum, europenii vor fi cei care vor achita facturile de orice fel. 2. Ar trebui trase consecințe și din faptul că Ucraina este în granițe nefirești. După toate criteriile istorice și demografice, ea are de cedat teritorii vecinilor, în granițele cunoscute: României – Bucovina și județele, Ungariei – Transcarpatia, Poloniei – Galicia, Rusiei – Dombasul. 3. Nu au suport iluziile, căci, în Ucraina actuală, până la democrație este un drum. 4. România nu are ce căuta în acest conflict. Ea nu ar trebui să înfrunte vreo criză în plus, fie ea și energetică, din cauza conflictului".

Andrei Marga a fost ministru al Educației (între decembrie 1997 - decembrie 2000) în guvernele Victor Ciorbea, Radu Vasile și Mugur Isărescu și al Afacerilor Externe (mai - august 2012) în Guvernul Victor Ponta. Între 2012 și 2015, presa a scris despre procesul pe care acesta l-a avut cu un profesor de chimie din Cluj și despre acuzațiile că a fost racolat de fosta Securitate, proces care s-a finalizat cu dezvăluiri din partea CNSAS.

