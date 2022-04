"Am simțit că sunt lovit în spate. Am alergat și apoi am văzut mult sânge". Atac armat în Tel Aviv: doi morți și opt răniți. 1000 de polițiști sunt pe urmele atacatorului

Atac armat în Tel Aviv / FOTO: United Hatzalah

Chilling video: pedestrians flee the scene of tonight's terror attack in central Tel Aviv, in which at least five people have been wounded, several seriously.pic.twitter.com/BXclhSk1Wf — Avi Mayer (@AviMayer) April 7, 2022

Focul a fost deschis în mai multe puncte, de-a lungul străzii Dizengoff, una dintre cele mai aglomerate din Tel Aviv.

Oameni care dărâmă scaune și mese, în fuga din calea gloanțelor. Sunt imaginile de pe camerele de supraveghere de la un bar popular, care are o zonă mare de locuri în aer liber - unde se pare că a acționat mai întâi atacatorul:

תיעוד מתוך מצלמת אבטחה: אזרחים נמלטים מירי המחבל pic.twitter.com/1XJm3lRd9O — רן שמעוני Ran Shimoni (@ran_shimoni) April 7, 2022

Un terorist a deschis focul de la mică distanţă şi apoi a fugit pe jos. Mai multe persoane sunt rănite, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei, Eli Levy.

Zona, cu baruri, restaurante și cafenele, în mod normal aglomerată seara, s-a transformat pe loc într-o scenă de haos și panică, notează The Times of Israel.

Mai multe echipaje de salvatori au intervenit de urgență.

„Stăteam la Barul Tzina”, a spus pentru publicația Haaretz un bărbat rănit în atac. „În afara barului au început împușcăturile. Am văzut geamul spart și am început să alerg. Deodată toți au început să fugă, și am simțit că sunt lovit în spate. Nu știam ce se întâmplă, pur și simplu am alergat și apoi am văzut mult sânge".

"Am fugit pe o stradă laterală mai mică și prietenul meu a văzut că sângeram și m-a culcat, a comandat o ambulanță. Vecinii m-au ajutat să opresc sângerarea până a sosit ambulanța", a povestit un alt rănit.

Peste o mie de ofițeri de poliție, inclusiv unități de poliție și militare de elită, sunt pe urmele atacatorului care a reușit să fugă.

This is what is happening on the streets of Tel Aviv right now. Insane. pic.twitter.com/r2wXJb4ixU — Anna Ahronheim (@AAhronheim) April 7, 2022

Poliția și municipalitatea le-au cerut locuitorilor să rămână în case și să stea departe de ferestre, pentru a evita orice pericol.

Au intervenit și serviciile de voluntariat și membri ai Unității de Psihotraumă și Răspuns la Criză. Mulți dintre cei surprinși de atac au suferit un șoc emoțional.

UH EMS volunteers as well as members of our Psychotrauma and Crisis Response Unit responded to multiple locations of reported shootings in Tel Aviv a short while ago.



Numerous people were injured and multiple others were suffering from emotional shock. pic.twitter.com/QcTUhKPJdP — United Hatzalah (@UnitedHatzalah) April 7, 2022

Israelul s-a confruntat cu un val de atacuri teroriste în ultima lună.

Pe 22 martie, patru israelieni au fost înjunghiați mortal în Be'er Sheva. Pe 27 martie, doi polițiști de frontieră au fost uciși într-un atac armat în Hadera. Iar pe 30 martie, doi civili israelieni, doi cetățeni ucraineni și un ofițer de poliție au fost împușcați mortal în Bnei Brak, amintește publicația Haaretz.

