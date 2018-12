Crina Pintea, cel mai bun pivot al Campionatului European de Handbal EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Este un loc IV, am muncit pentru el, am trecut prin foarte, foarte multe să ajungem aici", a subliniat Crina Pintea, cel mai bun pivot al Europenelor. Ea le-a mulțumit colegelor pentru distincția obținută.

"Din păcate, astăzi atât s-a putut. Am pierdut meciul ăsta pe greșelile noastre eu zic că în atac, apărarea totuși a funcționat zic eu destul de bine", a declarat Mădălina Zamfirescu. "Revenirea a fost un pic cam târzie", a recunoscut ea. "Cred că locul IV e cel mai dureros loc, că atunci nu câștigi nimic, adică la locul I, locul II, locul III totuși e ceva", a mai subliniat Zamfirescu.

Cristina Laslo: "Cred că diferența s-a făcut în prima repriză. (...) Cred că am intrat cu emoții, însă după acest meci pot să spun că s-a adunat multă experiență și mergem cu foarte multă încredere spre viitor".

"Dacă mă întrebați strict despre rezultatul de azi, sunt supărată, însă per total sunt foarte mândră că sunt aici, că am jucat această finală și semifinală și vreau să le felicit pe toate colegele mele și întreg staff-ul", a adăugat Laslo.

Antrenorul României a indicat și el că prima repriză a fost cheia.

"Am jucat în ofensivă cu frică. În defensivă am jucat bine, dar în ofensivă n-am găsit pozițiile bune pentru a arunca, iar ele au marcat goluri multe și ușor pe contraatac. În repriza a doua am jucat mai bine, ne-am decis să jucăm mai liber, să ne bucurăm de handbal și de asta am jucat mai bine în partea a doua", a declarat Ambros Martin.

Final de meci: România - Olanda 20 - 24.

Minutul 59 Pierdem mingea, Olanda pornește spre poarta noastră. Polman aruncă și este blocată de Chiper.

Minutul 58 Olanda nu se grăbește în atac. Dulfer aruncă și se dă 7 metri pentru Olanda. Groot înscrie și Olanda se distanțează la 4 goluri.

Minutul 57 Zamfirescu, blocată de apărarea olandeză. Dragut este faultată. Dragut aruncă, dar Wester apără.

Minutul 56 Denisa Dedu apără din nou! Time out cerut de Ambros Martin. ”Un gol pe minut!”, le-a spus antrenorul fetelor noastre. Atât ne mai trebuie până la bronz.

Minutul 55 Câștigăm mingea și irosim atacul. Pintea nu s-a înțeles cu o coechipieră.

Minutul 55 Ardean aruncă, Wester se opune!

Minutul 54 Aruncă Olanda! Lois Abbingh dă pe lângă poartă!

Minutul 53 Apără Denisa Dedu din nou!

Minutul 53 Faultează Zamfirescu. Nycke Groot înscrie, însă Pintea vine cu replica în mai puțin de 10 secunde. Este 20 - 23.

Minutul 52 Ardean Elisei scapă din marcaj și înscrie! Este 19 - 22.

Minutul 52 Polman aruncă, Dedu apără, dar se pare că mingea a depășit linia porții. Arbitrele verifică și acordă golul. Este 18 - 22.

Minutul 52 Dăm gol! Ne apropiem la 3 goluri! Este 18 - 21!

Minutul 51 Se dictează 7 metri pentru Olanda. Apără din nou Dedu!

Minutul 50 Recuperăm, Dedu dă pasă lungă pe contraatac, Pintea cade. Olanda recuperează.

Minutul 49 Dedu apără din nou! Pornim atacul și Laslo înscrie fără drept de apel! Ne apropiem la 4 goluri! Este 17 - 21.

Minutul 48 Polman aruncă și Dedu apără! Atacăm! Dragut pasează greșit.

Minutul 47 Jucăm repede și Chiper înscrie din unghi imposibil, în colțul scurt! 5 goluri diferență! Este 16 - 21.

Minutul 46 Perianu primește o minge în față de la Dulfer. Este aruncare de la 7 metri pentru Olanda. Apără Denisa Dedu!!!

Minutul 45 Ardean Elisei recepționează și înscrie! Reducem diferența la 6 goluri. Este 15 - 21.

Minutul 45 Înscriem! Este 14 - 21.

Minutul 44 Nycke Groot se infiltrează printre apărătoarele noastre și înscrie. Este al treilea ei gol și Olanda ne conduce cu 21 - 13.

Minutul 43 Chiper înscrie.

Minutul 42 Estavana Polman aruncă rapid, fără nicio șansă pentru Denisa Dedu. Este o diferență de 8 goluri: 12 - 20.

Minutul 42 Olandezele greșesc și pornim din nou în atac. Geiger aruncă, Wester reușește să pareze de două ori consecutiv după ce recuperăm.

Minutul 41 Aruncare a Olandei. Mingea lovește bara și intră în poartă. Este 12 - 19.

Minutul 40 Ardean o învinge pe Tess Wester. Este 12 - 18.

Minutul 39 Polman se înalță și înscrie, păcălind-o pe Denisa Dedu.

Minutul 38 Crina Pintea scapă din marcaj, dar nu reușim să înscriem.

Minutul 38 Olanda înscrie. Este 11 - 17.

Minutul 37 Smits dă în bară și pornim atacul! Chiper înscrie! Reducem la 5 goluri diferență! Antrenorul Olandei cere time out.

Minutul 37 Ardean se înalță și înscrie! Este 10 -16.

Minutul 36 Olandezele nu trec de apărarea noastră. Laslo nu reușește să fructifice la contraatac. Buceschi recuperează și atacăm.

Minutul 36 Ardean trage și înscrie! Este 9 - 16.

Minutul 35 Atacăm organizat, Wester apără cu piciorul. Ardean aruncă pe lângă, la un atac succesiv.

Minutul 34 Denisa Dedu apără din nou!

Minutul 33 Denisa Dedu apără atacul Olandei. Nu reușim să înscriem pe contraatac.

Minutul 33 Geiger aruncă peste poartă. Scorul rămâne 8 - 16.

Minutul 32 Olanda înscrie prin Lois Abbingh. Este 8 - 16.

Minutul 32 Suntem în inferioritate numerică. Pasăm greșit și ne întoarcem în apărare.

Minutul 31 Polman aruncă, dar Denisa Dedu prinde. Se dictează însă 9 metri. Olanda comite dublu dribling.

Minutul 30 Suntem în atac. Aruncă Perianu, dar prinde cu ambele mâini Tess Wester.

A început a doua repriză

Minutul 29 Olanda beneficiază de o aruncare de la 9 metri. Nu reușește să fructifice. Prima repriză se încheie. Olanda ne conduce la pauză cu 15 - 8.

Minutul 28 Aruncăm pe lângă poartă.

Minutul 28 Kelly Dulfer se ridică la semicerc și este 8 - 15 pentru Olanda.

Minutul 27 Olanda înscrie din nou. Este 8 - 14. Organizăm atacul, dar Wester ne blochează fiecare aruncare. Nici Udriștioiu nu reușește să o înfrângă. Procentajul României este de 33% la reușita aruncărilor.

Minutul 27 Time out cerut de antrenorul Olandei.

Minutul 26 Geiger face o fentă, este blocată. Este lovitură de la 7 metri. Buceschi aruncă, dar Tess Wester apără.

Minutul 26 Denisa Dedu apără o minge aruncată peste apărătoarele noastre.

Minutul 25 Geiger trage puternic dintre două adversare. Este 8 - 13.

Minutul 24 Înscrie din nou, de pe picioare, Polman. Din nou 6 goluri diferență.

Minutul 24 Perianu înscrie! Este 7 - 12.

Minutul 24 Suntem prinși descoperiți de Van Der Heijden. Este 6 - 12.

Minutul 23 Geiger aruncă și Tess Wester respinge.

Minutul 22 Melinda Geiger se înalță și înscrie superb! Este 6 - 10. Dumanska, păcălită de aruncarea Estavanei Polman. Este 6 -11.

Minutul 21 Smits ratează față în față cu Dumanska.

Minutul 21 Olanda înscrie prin Polman. Buceschi înscrie, dar Malestein vine rapid cu replica. Este 5 - 10.

Minutul 20 Elisa Ardean aruncă pe lângă, după pasa de la Udriștioiu.

Minutul 19 Bazaliu aruncă de la șold, Wester apără. Bara ne salvează la contraatacul Olandei.

Minutul 18 Bazaliu aruncă mult peste poartă.

Minutul 17 Dăm pasă greșită și Olanda contraatacă.

Minutul 16 Atacăm. Boltă frumoasă a lui Ardean Elisei și marcăm. Olanda înscrie însă foarte repede. Este 4 - 8.

Minutul 16 Olanda câștigă mingea și înscrie. Este 3 - 7. Antrenorul nostru cere time out.

Minutul 15 Ardean încearcă să tragă de pe extremă și este blocată. Geiger trage, dar nu înscrie. Dumanska apără contraatacul Olandei.

Minutul 14 Nu controlăm mingea, Olanda contraaatcă dur și înscrie. Se desprinde la 3 goluri.

Minutul 14 Abbingh înscrie peste linia noastră defensivă. Este 3 - 5 pentru Olanda.

Minutul 14 Laura Chiper aruncă, dar este blocată. Mingea rămâne la noi. Elisa Buceschi aruncă și portarul Olandei parează.

Minutul 12 Lois Abbingh înscrie din nou. Este 3 - 4 pentru Olanda.

Minutul 11 Iulia Dumanska apără! Laslo, pasă la pivot, Pintea calcă semicercul.

Minutul 11 Nu reușim să înscriem. Interceptăm. Perianu înscrie singură cu portarul și egalăm! Este 3 - 3.

Minutul 9 Dragut comite pași. Olanda pasează lung, atacă cu 2 pivoți și comite fault în atac.

Minutul 9 Olanda comite fault în atac. Suntem în inferioritate numerică. Pornim spre partea adversă.

Minutul 8 Buceschi înscrie! Este 2 - 3. Valentina Ardean, eliminată 2 minute.

Minutul 7 Laslo scapă mingea în timpul unui dribling, dar avem noroc. Knippenborg aruncă pe lângă poartă.

Minutul 6 Perianu ratează. Este 3 - 1 pentru Olanda. Iulia Dumanska apără bine pentru a treia oară.

Minutul 6 Olanda se desprinde la 2 goluri. A înscris Estavana Polman.

Minutul 5 Olanda atacă, Perianu ia cartonaș galben. Se dă semicerc și pornim în atac. Laslo singură înscrie! România - Olanda 1 - 2.

Minutul 4 Laslo aruncă de pe extremă, nu reușește să o învingă pe Tess Wester, portarul Olandei.

Minutul 3 Iulia Dumanska blochează, dar pierdem mingea în dribling. Olanda marchează din nou. Este 2 - 0.

Minutul 3 Perianu aruncă și mingea lovește bara. Olandezele contraatacă și Dumanska apără.

Minutul 2 Olanda marchează prin Lois Abbingh.

Minutul 2 Crina Pintea încearcă să tragă, este blocată. 9 metri pentru noi. Perianu aruncă peste poartă.

Minutul 1 Rupem construcția atacului olandez și fragmentăm jocul. Olanda aruncă și ratează. Recuperăm mingea.

Meciul a început. Olanda atacă.

Sunt câteva sute de români pe arena Paris - Bercy.

Olanda a învins România în grupa principală, dar tricolorele sunt dornice de revanșă. Miza unei finale europene în care se joacă pentru bronz le aduce motivație.

Toată lumea e hotărâtă să lupte pentru podium.

Crina Pintea: "Îmi doresc din toată inima să fim mult mai ambițioase și să câștigăm (...) pentru că e încă în joc o medalie".

Denisa Dedu: "Îmi doresc enorm să câștig o medalie cu echipa națională și îmi doresc din suflet să fie duminică".

Cristina Laslo: "Toată lumea își dorește o medalie, nu cred că doar eu, și ne dorim să facem o revanșă cu Olanda".

Eliza Buceschi: "Trebuie să ne adunăm toată energia pe care o mai avem și să ne gândim că putem să mergem acasă cu un rezultat bun, putem să urcăm pe podium".

România a câștigat până acum o singură medalie la Europene – bronz, în 2010.

Finala mică România - Olanda se vede în direct la TVR 1 și TVR HD!

Duelul pentru aur Rusia – Franța începe la ora 18.30, tot în direct pe TVR 1 și TVR HD.

