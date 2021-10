"Am întrebat la ce este necesară branula"? Un bărbat din Brașov care voia să asiste la nașterea copilului său a fost confundat cu un pacient și pregătit pentru operație

Brașoveanul a mers la spital împreună cu soția însărcinată și a anunțat personalul medical că vrea să asiste la naștere.

A fost pus să completeze niște formulare apoi, în loc să fie dus către sala unde trebuia să fie operată soția, a fost supus la un întreg protocol de pregătire, care a inclus un duș și recoltare de sânge.

S-a gândit că sunt restricții pandemice. Doar când era aproape de a i se pune o perfuzie a început să aibă suspiciuni serioase.

Alexandru Cosmin Niță: Am întrebat la ce este necesară branula? Zic, aveți vreo temere că urmează să leșin acolo, că mi se va face rău? Nu, nu, nu, acesta e protocolul. Nu puteți intra în sala de operație, fără acest cocktail, de antivomitiv și calmant.

În cele din urmă a aflat că el însuși e pregătit de operație.

Alexandru Cosmin Niță: Prima asistentă mă tot întreba ce operație urmează să vi se facă? M-a bufnit și râsul, zic: Doamnă, mie nu mi se va face niciun fel de operație, am venit să o asist pe soție. Când și-au dat seama dânsele seama că este vorba de o neînțelegere gravă, au zis schimbați-vă repede, haideți că v-am ciuruit.

Brașoveanul a solicitat clarificarea lucrurilor, așa ar fi fost contactat de managerul spitalului pentru a ajunge la un acord amiabil. Reprezentanții spitalului ar fi solicitat răgaz timp de o săptămână.

Alexandru Cosmin Niță: Ieri am fost sunat de managerul spitalului și mi-a spus că sub nicio formă nu vom ajunge la un consens în această privință. Și atunci am decis cu soția să-i acționăm în instanță. Să cerem daune pentru tot ce s-a întîmplat.

Contactați de reporterul TVR, reprezentanții spitalului privat din Brașov au transmis că "în cadrul circuitului pacientului sunt aplicate 8 filtre de siguranță și de triaj pentru a preîntâmpina orice situație neprevăzută." Iar în cazul de față, personalul medical a "identificat fluxul corespunzător situației, persoana a fost scoasă din circuit în siguranță și redirecționată către zona potrivită".

