Alte două gropi comune au fost descoperite la Borodianka, lângă Kiev. Printre victimele ucise de ruși, o fată de 15 ani

În cele două gropi comune au fost găsite cadavrele a nouă localnici uciși în timpul ocupației orașului. Victimele sunt o fată de 15 ani, şase bărbaţi, dintre care doi în vârstă de 35 de ani, şi două femei.

Police in the #Kyiv region have found two more graves in #Borodyanka with the bodies of nine more local residents killed during the occupation of the city.



They found the bodies of two 35-year-old men and a 15-year-old girl, as well as the bodies of four men and two women.