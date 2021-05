Horia Colibășanu, alpinist EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Nu ni s-a mai întâmplat niciodată. A venit avalanşa, prima dată a început să ne împingă cortul, a venit zăpadă în lateral, nu am mai văzut avalanşă care să facă stânga. A început să ne preseze şi, la un moment dat, probabil zăpada a trecut peste acest perete de gheaţă, peste serac care ne proteja. A căzut pe cort, ne-a presat pur şi simplu, ne-a strivit înăuntru. Am încercat să opunem rezistență ca să păstrăm un mic buzunar de aer în jurul gurii. S-a oprit avalanșa. Era complet întuneric și, deși eram unul lângă altul în cort, am strigat la colegii mei la Peter şi la Marius, nu s-a mai auzit nimic, era linişte. Tot ce am putut să fac a fost să caut cât am putut de repede în buzunarul de la piept unde ţineam briceagul. Am găsit în câteva secunde briceagul, simţeam că se termină aerul. Am scos briceagul, am tăiat cortul. A trebuit să împing prin acel metru de zăpadă, am reuşit să ies cu o mână în faţă, mâna cu briceagul. Eram foarte încărcat cu adrenalină. Am reuşit să ies să respir, mărturisește Horia Colibășanu.

Alpiniștii se aflau la 6800 de metri altitudine când cortul în care se odihneau a fost îngropat în zăpadă. Se pregăteau pentru cucerirea unuia dintre cei mai înalți munți ai lumii, Daulaghiri, de peste 8 mii de metri.

Horia Colibăşanu a participat la 22 de expediţii internaţionale de-a lungul carierei sale și a făcut echipă cu parteneri din diferite ţări, cum ar fi Slovacia, Rusia, Spania şi Polonia.

