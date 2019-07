Alex Glavan EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Alex Găvan, prin telefon, la emisiunea Ca'n Viață:

“Am fost plecat, ultima dată, deasupra taberei de bază, 11 zile. O perioadă prelungită de timp, având la mine provizii doar pentru 5-6 zile. Inițial, împreună cu partenerii mei, intenționam doar o ascensiune de aclimatizare până la 7.000 de metri. Am decis, până la urmă, ascensiunea finală a vârfului. Practic, în ultimele zile și mai ales în ultimele 5 nopți petrecute la peste 7.000 de metri, am rezistat aproape cu nimic (...) Sunt 14 vârfuri de peste 8.000 m, toate în Asia Centrală. În toată lumea sunt doar 17 alpiniști care au reușit să urce toate aceste vârfuri, fără oxigen suplimentar. Eu am ajuns la jumătatea proiectului cu acesta. Am stat pe pantele acestui munte, la propriu, nu mai puțin de 7 luni (...)”

Cu această reuşită, Găvan şi-a trecut astfel în palmares al şaptelea vârf de peste opt mii de metri.





Expediţia, începută pe 14 iunie şi planificată să dureze aproape două luni de zile, a ajuns la final, după ce, în timpul ultimei etape de aclimatizare la 7.000 de metri, Găvan şi echipa sa au intuit potenţialul momentului şi au pornit din tabăra trei ascensiunea finală către vârf, ascensiune care a durat 17 ore.



În această expediţie, Găvan i-a avut ca parteneri de coardă pe finlandezul Lotta Hintsa şi pe Don Bowie, acesta cu peste 19 expediţii himalayene la activ, printre altele, cu vârfurile K2 (8.611 m) şi Annapurna (8.081 m), urcate fără oxigen suplimentar, cu care Găvan s-a cunoscut în timpul operaţiunii de salvare organizate pentru Inaki Ochoa de Olza pe Annapurna, în 2008. În timpul escaladei finale, din cauza unor considerente obiective, Don şi Lotta au fost nevoiţi să renunţe la ascensiune, Găvan atingând vârful în manieră solitară. Don şi Lotta urmează să reia ascensiunea vârfului în zilele următoare.

