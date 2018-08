Agenda Cerbului de Aur EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Începând din 24 august, „Agenda Cerbului de Aur” ne ţine la curent cu cele mai noi informaţii despre Festivalul de la Braşov, care debutează miercuri, 29 august.

În fiecare zi, de la 9:55, 13:55 şi 19:55, la TVR 1, TVR HD, TVR Moldova şi TVR Internaţional, prin prezentarea frumoasei Alina Ionescu, cunoscută publicului din sitcom-ul TVR „Sat TV”, dar şi din emisiuni de divertisment.

Realizată de Mihai Răzuş într-o manieră inedită şi încărcată de umor, „Agenda Cerbului de Aur” ne va oferi interviuri cu prezentatorii Festivalului Internaţional, vedetele care susţin recitalurile şi organizatori din Televiziunea Română, dar şi informaţii despre evenimentele care au marcat ziua respectivă şi ce ne aşteaptă în următoarea zi.

În perioada 29 august-2 septembrie, pe scena Festivalului din Piaţa Sfatului vor urca 18 concurenţi din 15 ţări şi mari artişti care vor susţine recitaluri: Nicole Scherzinger, James Blunt, Amy Macdonald, Andra, Delia, Horia Brenciu & HB Orchestra, Loredana, The Motans, Carla’s Dreams, Flavius and Linda Teodosiu Show Band, The Humans, Gigliola Cinquetti, Eleni Foureira, Edvin Marton.

