Alexandru Rafila: Evitarea relaţiilor intime cu persoane necunoscute e o măsură de protecţie individuală în ce priveşte variola maimuţei

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila / FOTO: Facebook Alexandru Rafila

"Nu cred că trebuie să ne îngrijorăm în mod deosebit. (...) Eu am recomandat utilizarea prezervativului sau chiar abstinenţa în situaţia raporturilor sau relaţiilor cu persoane necunoscute. (...) Cine îşi asumă astfel de riscuri, am dat o astfel de recomandare, în mod evident fiind vorba de o boală care se transmite printr-un contact apropiat prelungit, prin intermediul secreţiilor. Calea de transmitere sexuală este una dintre cele importante la această boală şi evitarea relaţiilor cu persoane necunoscute în mod evident este o măsură de protecţie individuală pe care putem să o luăm cu toţii cei care suntem la risc sau persoanele care sunt la risc pentru aşa ceva (...) Repet, este sezonul estival, sunt multe evenimente în toată ţara, în toată Europa şi recomandarea aceasta de precauţie în alegerea partenerilor cred că trebuie să rămână în vigoare pentru ca să putem să ţinem lucrurile sub control", a arătat demnitarul.

Alexandru Rafila a adăugat că Ministerul Sănătăţii monitorizează în continuare evoluţia noului coronavirus.



"Avem aproape 400 de cazuri pe zi ca şi medie. Am crescut de la 300 cazuri pe zi în medie la 400 de cazuri pe zi. Germania înregistrează 100.000 de cazuri pe zi. Dar semnul bun este că nevoia de servicii medicale spitaliceşti şi mai ales servicii de Terapie intensivă a fost minimală în ciuda numărului mare de cazuri. Sperăm să rămână la fel. Acum, singura măsură aplicabilă este să ne protejăm fiecare aşa cum este mai bine, în sensul evitării totuşi a zonelor foarte aglomerate, chiar a utilizării măştii în interior acolo unde este o foarte mare densitate de oameni sau unde stăm un timp îndelungat, dar lucrul acesta rămâne o decizie individuală. Noi monitorizăm evoluţia în continuare. Faptul că raportăm săptămânal nu înseamnă că nu monitorizăm îndeaproape acest fenomen, dar în mod evident cifre legate de procentul de paturi de spital ocupate şi procentul de paturi de terapie intensivă nu mai era relevant, era doar extrem de redus şi nu avea rost o raportare zilnică a acestor parametri", a spus el.



Potrivit ministrului, transmisibilitatea tulpinii Omicron şi a subvariantelor sale este înaltă iar trecerea prin boală sau vaccinul" nu protejează împotriva transmiterii, eventual împotriva formelor grave la persoanele din categoriile vulnerabile".

