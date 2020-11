Alexandru Rafila crede că este foarte posibil să apară al treilea val de infectări cu noul coronavirus în lunile februarie-martie

Alexandru Rafila

"Acest tip de infecţii virale, boli infecţioase cu transmitere pe cale respiratorie, evoluează în valuri, fie că discutăm de gripă, fie că discutăm despre infecţia cu noul coronavirus faţă de care nu avem imunitate. Există cam 90%, poate puţin sub 90%, din populaţia României care nu a trecut prin infecţie, deci masa receptivă e foarte mare. Aşa că în mod natural se întâmplă un ciclu de progres al transmiterii şi de regres al transmiterii, generat pe de o parte de măsurile de sănătate publică, generat de măsurile pe care le ia fiecare individ, dar oamenii obosesc, măsurile de sănătate publică se relaxează şi există o astfel de evoluţie în valuri. Am văzut că după valul din primăvară urmează acesta al doilea, care tinde să atingă niveluri mult mai mari decât cel din primăvară, dar acest val a găsit sistemele de sănătate sau majoritatea sistemelor de sănătate mult mai bine pregătite. Este foarte posibil să apară un alt val, probabil în lunile februarie-martie, dar rămâne de văzut dacă amplitudinea lui va fi mai mare sau mai mică. Aici cred că ar trebui să dăm răspunsuri", a declarat Alexandru Rafila, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PSD Mureş, potrivit Agerpres.



Alexandru Rafila crede că amplitudinea noului val va depinde foarte mult de modul în care autorităţile şi societatea se vor poziţiona, astfel încât lucrurile să nu fie scăpate de sub control în România, din punct de vedere al sănătăţii şi al funcţionării societăţii în ansamblul ei.

