Alexandru Rafila, la TVR INFO: Dacă atingem pragul de 95% vaccinare, studiile arată că nu vor mai fi epidemii. Nu obligăm pe nimeni, este liberul arbitru

Alexandru Rafila, invitat la Tema zilei, a vorbit şi despre ce vaccinuri vor putea fi găsite în farmacii, compensate integral, de anul viitor.

Eu am un copil pe care îl trimit în colectivitate, nu? La grădiniță, la școală, dacă sunt prea mulți copii nevaccinați, atunci pot să am un focat în școală. Rujeola, chiar dacă este o boală a copilăriei, mai dă și complicații și mai poate provoca și decese. Ce este cu chestiunea asta cu 95%? Voi vreți să ne vaccinați pe toți! Nu vrem, dar este o țintă, pentru că s-a observat statistic și făcând cercetări care arată că dacă atingi pragul de 95% nu mai ai epidemii și nici focare epidemice. Noi aveam până în 2005 vaccinare 95%, la toate vaccinurile asta era realitatea, deci trebuie să reajungem acolo să nu avem epidemii, să nu avem epidemie de rujeolă, de rubeolă, de oreion, să fim siguri că dacă la noi, la granița cu Ucraina începe să fie vreo difteria și se pare că au fost astfel de cazuri în Ucraina sau, Doamne ferește, poliomielita, copiii din România sunt protejați împotriva acestor boli, a expicat ministrul Sănătății.

Alexandru Rafila a vorbit și despre vaccinul HPV si cum poate fi primit compensat integral și de baieții până la 18 ani.

Noi am propus ca până la sfârșitul acestui an vaccinul HPV, care în momentul de față este rezervat fetelor cu vârsta până la 18 ani și se distribuie prin cabinetul medicului de famiulie să treacă în sistemul compensat. Adică ce faci? Te duci, dacă ai un copil până la 18 ani, fată sau băiat, pentru că am inclus și băieții în această categorie, soliciți o rețetă medicului de familie, te duci la farmacie și cumperi vaccinul care este compensat integral, a declarat Rafila.

Ministrul a mai arătat că pacienții cu boli cronice vor avea acces și la alte vaccinuri pe care acum trebuie să le plătească.

O să începem cu vaccinul gripal care va fi gratuit pentru categoriile considerate la risc, persoane cu boli cronice, vârstnici, gravide, si așa mai departe și continuîm cu vaccinul HPV, încet încet pacienții cu boli cronice vor avea acces și la alte vaccinuri pe care acum trebuie să le plătească, sunt scumpe, nu obligăm pe nimeni, este liberul arbitru, dar liberul arbitru trebuie să fie într-un format în care noi oferim și informațiile care sunt științifice, sunt profesionale, verificabile, nu povești, care sunt pe diverse site-uri de socializare și care nu au nicio legătura cu realitatea, a subliniat Alexandru Rafila,

