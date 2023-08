Alexandru Rafila, la Tema Zilei: Trebuie să avem o abordare multidisciplinară în problema drogurilor. Elementul care poate să o influențeze în decurs de câțiva ani, în mod pozitiv, este educația

Trebuie să avem o abordare multidisciplinară în problema drogurilor, a spus Alexandru Rafila marți seara, la Tema Zilei, la TVR Info.

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății: E clar că această colaborare între diverse instituții, Ministerul Sănătății, Agenția Națională Antidrog și MAI cred că este esențială și aș aduce în discuție parteneriatul cu Ministerul Educației și cu cultele religioase. Elementul care poate să influențeze, nu mâine, dar în decurs de câțiva ani, în mod pozitiv, cred că este educația.

Din punctul său de vedere, în decursul anilor au fost idei bune în privința prevenției consumului de droguri, dar care au suferit din lipsă de continuitate: În 2003, prin intermediul Fondului Global, am pus la punct o rețea națională de centre de consiliere. A fost un proiect de succes, am lucrat împreună cu Agenția Națională Antidrog, aceste centre au funcționat câțiva ani, cât a existat finanțarea internațională. Când s-au terminat banii, s-au desființat centrele, cred că prin 2007. Avem o problemă de continuitate.

În 2022, circa 10% din populația adultă a României cel puțin a experimentat consumul de droguri, iar tinerii între 13-18 ani sunt într-o proporție mai mare curioși să vadă ce se întâmplă, a semnalat ministrul. Or, ca să poți să lupți împotriva acestui flagel, există mai multe elemente și cred că educația din școală este foarte importantă, să fie explicate riscurile consumului de droguri, este acesta de părere. Noi am insistat să avem o abordare pragmatică, împreună cu Ministerul Educației, care să ducă la introducerea acestei "Educații pentru sănătate" în școală cât mai repede și să avem module adaptate fiecărei vârste a copilului. Am avut o mare șansă să avem o discuție cu Patriarhia Română și am semnat un protocol de colaborare care încurajează transmiterea acestor noțiuni educative către copii, mai ales în domeniul prevenției consumului de droguri, alcool și tutun.

O altă latură unde, crede ministrul, mai sunt lucruri de făcut, ar fi incriminarea consumului de droguri.

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății: Anul trecut au fost vreo 1.700 de urgențe. Opinia mea este că ele sunt doar o parte dintre cele care sunt cu adevărat, pentru că unii nu se prezintă, ascund. Faptul că deținerea și consumul de droguri sunt incriminate poate duce la reticență și te prezinți foarte târziu, când lucrurile sunt destul de avansate. Cred că mai avem lucruri de făcut, pentru că dezincriminarea este importantă, nu trebuie încurajat în niciun fel consumul de droguri. Sunt colegi în Parlament care au promovat o lege a utilizării cannabisului, n-am nicio problemă să utilizezi din motive medicale serioase opioide, pacienții de cancer primesc astfel de substanțe pentru terapia durerii, dar de acolo și până la a da drumul, mai ales că cannabisul este consumat într-o cantitate mare, mai ales într-o situație cum e asta, nu știu dacă e lucrul cel mai bun.

