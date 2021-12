Alexandra Ungureanu, membră în juriul Selecţiei Naţionale Eurovision, la Ora de Știri: Rolul nostru e să facem ca România să aibă cea mai bună piesă posibilă și cea mai bună prezență

Alexandra Ungureanu, Ozana Barabancea, Randi, Cristian Faur şi Adrian Romcescu sunt artiștii care vor juriza această ediţie a Selecţiei Naţionale.

Alexandra Ungureanu: Sunt onorată că am fost invitată de TVR pentru acest rol dificil, dar mă și responsabilizează. Deja am intrat în emoții, mă regăsesc în anii când eu am fost concurentă. Mi-am întins antenele și încerc să-i conving pe colegii mei să se înscrie în număr cât mai mare, până pe 19 decembrie. E important ca să câștigi, să participi. Și pentru ca România să ajungă să facă din nou impresie bună la nivel internațional, trebuie să avem o piesă foarte bună, dintr-o bază de selecție foarte bună (...) Îmi doresc ca această finală națională Eurovision să aibă acel glam de altădată, să se înscrie cât mai multă lume. Rolul nostru e să facem ca România să aibă cea mai bună piesă posibilă și cea mai bună prezență. Contează piesa, vocea, show-ul.

Zilele acestea, compozitorii și artiștii continuă să își înscrie proiectele la adresa eurovision.romania@tvr.ro, sesiunea fiind deschisă până duminică, 19 decembrie, pentru ca, pe 23 decembrie, juriul să anunțe piesele calificate în semifinala Selecției.

Melodiile care vor trece de etapa preselecției vor intra în prima etapă a semifinalei, de unde juriul și telespectatorii vor califica 20 de piese în următoarea fază a concursului. În premieră, membrii juriului vor analiza piesele calificate în format video, la fel ca la etapa internațională a concursului, evaluând, individual, calitatea acestora și prestația artiștilor.

Semifinala şi finala Selecţiei Naţionale se vor desfăşura la începutul anului viitor, pe parcursul lunilor februarie și martie.

Ultimul act al competiției va avea loc pe 5 martie, când vom afla și numele reprezentantului țării noastre în competiția internațională.

