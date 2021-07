Alexander Nanau, Domnica Cîrciumaru, Dana Bunescu și Anca Damian, invitați să se alăture Academiei de film americane

Alexander Nanau / FOTO: pagina personala de Facebook

Mult timp acuzată că era "prea masculină" şi "prea albă", Academia de film americană a ales să se deschidă şi mai mult în 2021 odată cu acceptarea unui grup de noi "recruţi", din care femeile reprezintă 46%, iar minorităţile etnice, până acum subreprezentate în organizaţie, reprezintă 39%, potrivit AFP. Revista Variety precizează că 53% dintre personalităţile invitate în acest an să se alăture AMPAS sunt cetăţeni din afara Statelor Unite, din 49 de ţări, iar dintre cei 395 de invitaţi, 89 sunt foşti nominalizaţi la premiile Oscar, inclusiv 25 de câştigători de Oscar.



România este reprezentată în această selecţie prestigioasă de Alexander Nanau (regizori şi autori de documentare - "colectiv", "Toto şi surorile lui"), Domnica Cîrciumaru (director de casting - "God's Own Country", "Charlie Countyman"), Dana Bunescu (editor de film - "colectiv", "4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile") şi Anca Damian (scurtmetraje şi lungmetraje de animaţie - "Călătoria fantastică a Maronei", "Crulic - Drumul spre dincolo").

Conform revistei Variety, opt dintre aceşti cineaşti au fost invitaţi de mai multe ramuri ale AMPAS şi vor trebui să aleagă una dintre ele atunci când vor accepta, în mod formal, să devină membri cu drept de vot în Academia de film americană. Cei opt cineaşti aflaţi în această situaţie sunt Leslie Odom Jr. (actori şi muzică - "One Night in Miami"), Kaouther Ben Hania (regizori şi scenarişti - "The Man Who Sold His Skin"), Craig Brewer (regizori şi scenarişti - "Hustle & Flow"), Lee Isaac Chung (regizori şi scenarişti - "Minari"), Emerald Fennell (regizori şi scenarişti - "Promising Young Woman"), Shaka King (regizori şi scenarişti - "Judas and the Black Messiah"), Alexander Nanau (regizori şi autori de documentare - "colectiv") şi Florian Zeller (regizori şi scenarişti - "The Father").



Printre noii sosiţi se vor afla şi nume sonore precum actorul Robert Pattinson ("Tenet", saga "Twilight"), actriţa bulgară Maria Bakalova ("Borat 2"), actriţa americană transgen Laverne Cox ("Promising Young Woman") şi starurile sud-coreene ale filmului "Minari", Yuh-Jung Youn şi Steven Yeun (devenit cunoscut după ce a jucat în serialul TV "The Walking Dead").



În categoria regizorilor, Lee Isaac Chung ("Minari") figurează şi el pe lista invitaţilor, alături de cineasta tunisiană Kaouther Ben Hania ("The Man Who Sold His Skin"), britanica Emerald Fennell ("Promising Young Woman"), autorul francez Florian Zeller, premiat la Oscarurile din acest an pentru scenariul filmului "The Father", adaptat după una dintre piesele sale de teatru.



Cântăreaţa Janet Jackson a fost şi ea invitată în divizia muzicală din cadrul AMPAS.



În total, promoţia 2021 a noilor membri ai AMPAS numără 395 de persoane, aproximativ jumătate în raport cu anii precedenţi. Această recrutare în scădere se explică prin preocuparea instituţiei americane "de a permite o creştere viitoare" şi de a oferi membrilor săi "infrastructura şi resursele" necesare, a precizat AMPAS într-un comunicat.



În 2016, după mai mulţi ani de critici usturătoare în privinţa compoziţiei sale, considerată nereprezentativă pentru societatea reală, şi după o campanie #OscarsSoWhite devastatoare pe reţelele de socializare, AMPAS a anunţat o dublare a numărului femeilor şi a membrilor săi care provin din minorităţi etnice până în 2020. Organizaţia a atins şi chiar a depăşit acest obiectiv anul trecut.



În acest an, şapte dintre cele 27 de categorii profesionale reprezentate în AMPAS au recrutat mai multe femei decât bărbaţi. Pentru cinci categorii, inclusiv cele ale actorilor, regizorilor şi scenariştilor, mai mult de jumătate din rândul noilor lor membri provin din minorităţi etnice subreprezentate, precizează comunicatul AMPAS.



Femeile reprezentau până în prezent 33% din totalul membrilor Academiei de film americane, iar membrii săi "non-caucazieni" reprezentau 19%.



Pentru a-şi atinge obiectivele anunţate, AMPAS a devenit o organizaţie cu un caracter internaţional mult mai pronunţat, triplându-şi numărul de membri proveniţi din străinătate. 53% dintre noii săi recruţi din 2021 nu deţin cetăţenie americană.



Doar membrii AMPAS pot să desemneze câştigătorii premiilor Oscar şi multe voci din industria cinematografică sunt de părere că tocmai această recrutare mult mai deschisă a permis victoria repurtată în 2020 de producţia sud-coreeană "Parasite", primul lungmetraj realizat într-o limbă străină care a câştigat mult râvnitul premiu Oscar pentru cel mai bun film.

