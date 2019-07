Alex Bologa a cucerit medalia de AUR la IBSA Campionatul European de Judo pentru Nevăzători, din Genova

Alex Bologa, medalie de aur la Campionatele Europene de Judo pentru Nevăzători / FOTO: Comitetul Naţional Paralimpic

Campionatele Europene de Judo pentru Nevăzători au avut loc la Genova la sfârşitul săptămânii trecute. De acolo, românii s-au întors cu medalii. Alex Bologa şi Petrişor Prundaru au format o echipă mixtă cu sportivi din Franţa, Germania şi Grecia şi au cucerit argintul.

"Mă bucur că am reuşit să obţinem această medalie, ca şi competiţie a fost foarte greu pentru mine. Fiind la început nu am experienţă vastă, dar din punct de vedere tehnic mai am de muncit", a spus Petrişor Prundaru.

În concursul individual, Bologa nu a avut adversar şi a luat aurul, după ce a învins prin ippon un adversar din Turcia. A fost un an perfect pentru Alex, care a câştigat medalii de aur şi la concursuri în Statele Unite, Japonia sau Germania.

"Îmi dă încredere, îmi spun întotdeauna că se poate, dacă sunt pe primul loc. Sper ca de fiecare dată să mă întorc acasă cu o medalie", a declarat Alex Bologa.

Bologa este unul dintre favoriţi la Jocurile Paralimpice de la Tokyo de anul viitor, fiind liderul mondial la categoria 60 de kg.

"Dacă va fi o medalie, e un ţel realizat. Cu cât mai strălucitoare, cu atât mai bine", a afirmat Tamas Gergely, antrenorul lui Alex.

ŞTIRILE ZILEI