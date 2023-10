Alessandra Dascălu, românca din Râmnicu Sărat care este campioana națională a Spaniei la gimnastică artistică

Alessandra Dascălu are 8 ani. Ultimii doi i-a petrecut în sala de gimnastică din San Blas, în Madrid.



Zilnic, are câte 3 ore de antrenament.



ALESSANDRA DASCĂLU, gimnastă: Aparatul meu preferat este paralele și vreau să fiu ca Nadia Comăneci, să particip la Olimpiadă și să iau locul I.



Până atunci se mândrește cu un rezultat excepțional. Anul acesta a devenit campioană națională a Spaniei la gimnastică artistică.



CRISTINA FERNANDEZ, antrenoare: Când vin fetițe din România sunt foarte talentate, nu știm dacă e ceva de acolo, ceva nativ.



​SILVIA FERNANDEZ, directoarea Clubului de Gimnastică San Blas, Madrid: Toți antrenorii clubului vedem ce talent are Alessandra, munca constantă și calitățile ei și suntem siguri că va ajunge la echipa națională.



Mulți copii și-ar dori să practice gimnastica, însă nu toți ajung să fie admiși.



OANA DOBRESCU, corespondent TVR: Gimnastica este un sport foarte iubit în Spania, numai în acest centru există o listă de așteptare de 350 de copii care și-ar dori să se antreneze într-o astfel de sală.



Aici am întâlnit-o și pe Adelina. A venit în Spania când era copil, a practicat gimnastica, iar de 3 ani este antrenoare. Succesul Alessandrei a bucurat-o enorm.



ADELINA BĂRBULESCU, antrenoare de gimnastică: Mie îmi place foarte mult gimnastica, o fac de când eram mică și să văd că a rămas campioană pe mine m-a bucurat super mult.



Părinții Alessandrei însă au inima îndoită.



FLORENTIN DASCĂLU, tatăl Alessandrei: Parcă simt inima așa, între două părți, și puțină bucurie și puțină tristețe, pentru că îmi plăcea să fie și cu steagul României lângă, dar nu se știe niciodată.



Următorul pas, lotul național al Spaniei și marele vis al Alessandrei, Olimpiadele, unde își dorește un loc pe podium, alături de România.

ŞTIRILE ZILEI