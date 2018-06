Un suspect a fost împușcat în picioare de un polițist, în catedrala din Berlin.

''Către ora locală 16.00 (14.00 GMT), poliţia a intervenit din cauza unei persoane care provoca acolo tulburări. Prin urmare, un poliţist a făcut uz de arma sa din dotare'', a declarat o purt[toare de cuvânt a poliției.

Nu se cunosc motivele incidentului. Potrivit unor informații neconfirmate oficial, un polițist ar fi fost rănit.

Imaginile postate pe rețelele de socializare arată poliţişti înarmaţi care încercuiesc zona din jurul catedralei şi două ambulanţe parcate la intrare.

#Berlin Cathedral has been cordoned off after shooting https://t.co/v9hvvoDNjdpic.twitter.com/I7iJzhCZBt