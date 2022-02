Alertă de securitate transmisă de Ambasada SUA de la Moscova pentru cetățenii americani din Rusia. UPDATE Reacția Moscovei

Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a reacționat la anunțul reprezentanței diplomatice a Statelor Unite și a întrebat dacă SUA au transmis mai departe Rusiei informațiile despre posibile atacuri. "Și dacă nu, cum că înțelegem toate acestea?", a întrebat Zakharova, citată de Reuters.

Anunțul Ambasadei SUA marchează o deteriorare a relațiilor dintre Statele Unite și Rusia, în cadrul a ceea ce unii analiști numesc "un nou Război Rece", notează The Guardian.

"Potrivit unor surse media, au fost semnalate amenințări cu atacuri la centre comerciale, stații de cale ferată și de metrou și în alte locuri publice din marile zone urbane, inclusiv din Moscova și Sankt Petersburg, precum și în zonele cu tensiuni crescute situate de-a lungul graniței Rusiei cu Ucraina", se arată în alerta de securitate postată duminică de ambasadă pe site-ul său.

