Aleksei Navalnîi, câştigătorul premiului Saharov pentru libertate de gândire al Parlamentului European

Navalnîi, în vârstă de 45 de ani, care a fost otrăvit în august 2020 cu un agent neurotoxic, ispăşeşte în prezent o condamnare de doi ani şi jumătate pentru încălcarea eliberării condiţionate, dosar despre care susţine că este fabricat.

UE a impus sancţiuni împotriva unor oficiali ruşi din cauza otrăvirii lui Navalnîi şi a încarcerării sale.

Moscova neagă că a comis nereguli şi acuză UE de amestec în afacerile sale interne.

Cel mai mare grup din Parlamentul European, grupul Partidul Popular European, a anunţat câştigătorul premiului pe Twitter.

#BREKING



Russian Opposition leader @Navalny is the laureate of the 2021 #SakharovPrize for Freedom of Thought.



Mr. Putin, free Alexei #Navalny. Europe calls for his - and all other political prisoners’ - freedom.#freenavalny pic.twitter.com/txf46QNV4k