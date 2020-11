ALEGERI PREZIDENȚIALE ÎN SUA. "Opriți numărătoarea!" Donald Trump cere oprirea numărării buletinelor de vot trimise prin poştă

Urmăriți AICI proiecțiile CNN

Urmăriți AICI proiecțiile Fox News

"Opriţi numărarea voturilor!", a scris Donald Trump, pe contul său de Twitter.

"Orice buletin de vot venit după ziua alegerilor nu va fi numărat!" - a mai postat Trump, iar acest mesaj a fost etichetat cu avertisment de platforma de microblogging Twitter, care arată că ar putea fi vorba de informaţii controversate sau care pot induce în eroare.

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED!