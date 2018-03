Alegeri prezidențiale fără emoții pentru Vladimir Putin, care se îndreaptă către al patrulea mandat. În cursă mai sunt 7 candidaţi, dar fără şansă. Scrutinul are loc pe fondul gravei crize dintre Rusia şi Occident, declanşată de otrăvirea unui fost spion la Londra - "pentru care ruşii, poate chiar direct Kremlinul, ar fi vinovaţi", afirmă Marea Britanie. TVR 1 dezbate subiectul într-o Ediție Specială, la ora 21.00.

Rușii își aleg președintele EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE Care a fost atmosfera în ziua votului aflăm din reportajul corespondentului nostru la Moscova, Liviu Iurea:

Rușii au avut la dispoziție 96 de mii de secții de votare în Rusia și alte 400 în străinătate. Mai mult de jumătate din secțiile de vot au fost dotate cu scanere speciale pentru a contabiliza în timp real atât prezența, cât și clasamentul candidaților.

Au fost și momente când unele scanere au avut probleme.

După ce au votat, alegătorii primesc gratuit baloane, insigne dedicate scrutinului prezidențial, dar pot să facă și cumpărături. Pentru a stimula și mai mult prezența la urne la fiecare secție de votare, au fost amenajate târguri de produse alimentare și locuri de joacă pentru copii.

Liviu Iurea: Desfășurare impresionantă de forțe în centrul capitalei ruse. Piața Roșie practic este înconjurată de forțele de poliție. Totul este pregătit pentru mitingul, concertul din această seară, unde Vladimir Putin își va anunța victoria.

Întrebare: Ce procent consideraţi că va fi un succes?

V.Putin: Oricare îmi permite să-mi exercit funcţia de preşedinte.

Întrebare: A fost greu să vă alegeţi pe dumneavoastră?

V. Putin: Sunt convins că programul meu este cel corect pentru dezvoltarea ţării.

Alexei Navalnyi, care nu a fost lăsat să participe în cursa electorală, a încercat până în ultimul moment să își convingă susținătorii să boicoteze alegerile.

Alexei Navalnyi: "Vă mulţumesc că urmăriţi transmisiunile noastre live. În ziua alegerilor aş fi vrut să spun: am venit aici după ce am votat. Ei bine, nu. Am venit să spun că nu votez".

La ora locală 18.00, cu două ore înainte de închiderea urnelor, prezența la vot - conform Biroului Electoral Central - era de aproape 60 la sută.

ACTUALIZARE Prezenţa alegătorilor ruşi pare mai mare duminică în majoritatea regiunilor, în timp ce preşedintele Vladimir Putin candidează pentru al patrulea mandat, comparativ cu momentul când a fost ales ultima dată în 2012, informează dpa. Rata de participare a fost de aproape 35% până la prânz ora Moscovei (9.00 GMT), cu nouă ore până la închiderea secţiilor de votare în regiunea cea mai de vest a Rusiei, Kaliningrad, a anunţat comisia electorală federală a ţării într-un comunicat.

ACTUALIZARE Corespondentul nostru la Moscova, Liviu Iurea, transmite ultimele informații pentru emisunea Ultima Ediție: A existat un zvon că Navalnîi își cheamă susținătorii în stradă. În Piața Roșie este montată o scenă imensă, totul este pregătit ca diseară Vladimir Putin să-și sărbătorească victoria. Acum în Piață nu este nimeni, accesul va fi permis mai târziu, când Vladimir Putin va avea un discurs.

ACTUALIZARE Care e atmosfera în ziua votului aflăm din reportajul corespondentului nostru la Moscova, Liviu Iurea:

96 de mii de secții de votare în Rusia și alte 400 în strainanate - toate și-au deschis porțile la 8 dimineață, în funcție de ora locală.

La 10 dimineața, pe întreg teritoriul Federației prezența la urne a fost de aproape 17 la sută, în condițiile în care în urmă cu 6 ani, procentul era de 7 procente la aceeași oră. De această dată, urnele au fost dotate cu scanere speciale pentru a contabiliza mai ușor și în timp real atât prezența, cât și clasamentul candidaților. În fiecare secție de votare au fost montate camere de supraveghere. Vladimir Putin - principalul favorit - pare să nu aibă deloc emoții. Toate sondajele îl dau câștigător detașat, iar alegătorii nu ascund cu cine au votat.

"Am votat cu Putin. În el ne e speranţa. Tot ce face el e bine. Bravo lui!"

"Eu m-a hotărât cu cine votez de mult timp, înainte de a începe campania electorală propriu-zisă".

După ce au votat, alegătorii primesc gratuit baloane, insigne dedicate scutinului prezidențial, dar pot să facă și cumpărături.

Pentru a stimula și mai mult prezența la urne, la fiecare secție de votare au fost amenajate târguri de produse alimentare și locuri de joacă pentru copii.

De obicei prețurile practicate lângă secțiile de votare sunt mai mici decât cele din magazin. Zvonurile se răspândesc repede, așa că bătrânii în special sunt mai motivați să iasă din casă pentru a cumpăra mai ieftin și, evident, să vină să voteze.

ACTUALIZARE Prezența la vot până la ora 14:00, ora Moscovei, a fost de aproximativ 35%, a anunțat şeful adjunct al Comisiei Electorale Centrale, Nikolai Bulaev.

ACTUALIZARE Reţeaua informatică a Comisiei Electorale Centrale din Rusia a fost vizată de un atac cibernetic provenind din 15 ţări, a declarat preşedinta comisiei, citată de agențiile internaționale de presă.

ACTUALIZARE Vladimir Putin a votat într-un birou electoral din Moscova, din cadrul Academiei de Ştiinţe. Actualul președinte rus a dat asigurări că va fi mulţumit cu orice scor care îi va permite să fie reales pentru un viitor mandat.

Vladimir Putin: 'Nu contează atât timp cât îmi dă dreptul de a ocupa funcţia de preşedinte'. 'Sunt sigur de programul pe care îl propun ţării'.





ACTUALIZARE Opozantul Aleksei Navalnîi a chemat la boicotarea alegerilor şi a trimis mai mult de 33.000 de observatori la secţiile de votare. Dar susţinătorii săi afirmă că sunt împiedicaţi să-şi exercite calitatea de observatori.

Votul a început încă de sâmbătă, ora 20:00 GMT, în Extremul Orient Rus, având în vedere diferenţa de fus orar. Birourile de vot se deschid la ora locală 8.00 și se închid la ora locală 20.00.

Sondajele îl dau învingător pe actualul şef al statului, Vladimir Putin (65 de ani), din primul tur, cu un scor de peste 65%.

Potrivit Constituției modificate pe timpul președinției lui Medvedev, Vladimir Putin mai are dreptul la încă un mandat de 6 ani, deci are toate șansele să rămână la Kremlin până în 2024.

În sondaje, Vladimir Putin este secondat de candidatul multimilionar al Partidului Comunist, Pavel Grudinin, cu 7% din voturi. Urmează ultranaţionalistul Vladimir Jirinovski, cu 5% și jurnalista liberală Ksenia Sobceak cu 1-2%. În afară de aceștia, în cursă s-au mai înscris încă patru candidaţi, cotați cu scoruri neglijabile: Sergey Baburin, Maxim Suraykin, Grigory Yavlinsky, Boris Titov.

Liderul real al opoziției, Aleksei Navalnîi, nu a fost lăsat să intre în cursa prezidențială, pe motiv că are cazier pentru niște dosare penale.

Acest scrutin are loc exact la patru ani după ratificarea anexării Crimeii.

În Rusia sunt aproape 110 milioane de cetățeni cu drept de vot, iar Comisia Electorală Centrală a lansat o campanie fără precedent de informare și mobilizare a populației.

Rușii pot să voteze în aeroport, în gări sau la cea mai apropiată circumscripție electorală.

















ŞTIRILE ZILEI