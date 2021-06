Alegeri locale parţiale în 36 de localități, din 23 de judeţe. Circa 1.500 de efective ale MAI, mobilizate pentru buna desfășurare a scrutinului

Secție de votare

În 6 oraşe şi 30 de comune cetăţenii cu drept de vot sunt aşteptaţi la urne. Sunt organizate 176 de secţii de votare.

Circumscripţiile electorale în care se organizează alegeri locale parţiale pentru primari sunt:



* Alba - comunele Ciuruleasa şi Meteş



* Arad - comuna Zăbrani



* Argeş - comunele Aninoasa şi Rociu



* Bacău - comuna Tamaşi



* Braşov - comuna Şinca Nouă



* Brăila - comuna Viziru



* Caraş-Severin - oraşul Bocşa



* Călăraşi - comunele Cuza Vodă şi Frumuşani



* Covasna - comuna Ozun



* Dâmboviţa - comuna Braniştea



* Dolj - oraşul Filiaşi şi comunele Cătane, Sadova, Terpeziţa şi Ostroveni



* Galaţi - oraşul Târgu Bujor



* Gorj - comuna Bumbeşti-Piţic



* Hunedoara - comunele Burjuc, Romos şi Sarmizegetusa



* Ialomiţa - comunele Gura Ialomiţei şi Ion Roată



* Ilfov - oraşul Bragadiru şi comuna Găneasa



* Mehedinţi - comuna Obârşia de Câmp



* Olt - comuna Deveselu



* Prahova - comuna Şotrile



* Sălaj - oraşul Şimleu Silvaniei



* Suceava - oraşul Vicovul de Sus



* Timiş - comuna Voiteg



* Vâlcea - comunele Scundu şi Slătioara



De asemenea, se vor organiza alegeri locale parţiale pentru Consiliul Local în comuna Cojasca din judeţul Dâmboviţa.

În legătură cu procesul de votare, MAI precizează faptul că au dreptul să voteze toţi cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, cu excepţia debililor sau a alienaţilor mintal puşi sub interdicţie, precum şi a persoanelor care se află sub efectul unei hotărâri judecătoreşti definitive prin care li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege.



Alegătorul poate vota doar la secţia de votare unde este înscris în lista electorală permanentă ori la secţia de votare unde este arondată adresa la care îşi are domiciliul sau reşedinţa, după caz, numai pe baza unuia dintre următoarele acte de identitate: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic sau carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din şcolile militare.



MAI aminteşte, totodată, că actele de identitate care au expirat începând cu data de 01.03.2020, îşi menţin valabilitatea pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.



Pentru asigurarea condiţiilor necesare de legalitate şi securitate a votului, va fi utilizat Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.



Personalul MAI rămâne în dispozitiv pe toată perioada desfăşurării procesului electoral, acordând maximă atenţie sesizărilor privind încălcarea legii. Acolo unde situaţia o va impune, vor fi luate toate măsurile prevăzute de lege. Astfel, misiunea efectivelor ministerului va continua şi după ora 21,00, ora oficială de încheiere a procesului de votare, acestea rămânând în dispozitiv pentru a asigura paza buletinelor de vot, a proceselor-verbale şi a celorlalte materiale necesare procesului de vot pe timpul transportului lor către birourile electorale judeţene.



MAI mai face apel către toţi participanţii la acest proces electoral să respecte prevederile legale.

ŞTIRILE ZILEI