Alegeri locale 2020 | Dominic Fritz câștigă primăria Timișoarei

Dominic Fritz

„Avem rezultate parțiale, dar eu zic că deja sunt relevante. Au fost numărate paralel peste 15% din voturi și am pierdut”, a spus Nicolae Robu, primar din partea PNL și candidat pentru încă un mandat.

Robu a mai spus că respectă dorința timișorenilor, chiar dacă este surprins de diferența mare de voturi.

„Este voința timișorenilor, eu nu pot decât să o respect. Diferența de voturi este mare, în procente nu vă pot spune pentru că nu a putut fi calculat în procente, pentru că nu am avut și de la ceilalți candidați, dar comparând numărul de voturi, diferența este mare, surprinzător de mare pentru mine, pentru că am considerat, văzând această campanie, că va fi un scor strâns și am fost optimist până în ultimul moment. Dar diferența este mare, ceea ce înseamnă că așteptările timișorenilor sunt altele”, a mai spus Robu.

Cel care l-a învins pe Robu la Primăria Timișoara este Dominic Fritz, de la USR.

