Alegeri interne la USR PLUS Bucureşti. Octavian Berceanu şi Vlad Voiculescu, înscrişi în competiţie

USR PLUS

Membrii USR PLUS Bucureşti îşi pot exprima, în mod fizic, la sediul formaţiunii, opţiunile privind funcţia de preşedinte, componenţa Biroului Municipal, comisia de cenzori şi comisia de arbitraj.



Octavian Berceanu şi Vlad Voiculescu au publicat fiecare pe Facebook o scrisoare adresată membrilor USR PLUS, prezentându-şi principalele atuuri şi reuşite, precum şi obiectivele pentru filiala din Bucureşti.



"Biroul Municipal, după alegeri, trebuie să fie un birou al celor pe care-i reprezentăm, transparent, deschis, eficient şi bine organizat. Instituţia pe care o conduc s-a ridicat peste celelalte instituţii pentru că a devenit transparentă cu munca şi cu rezultatele ei, cu miile de sesizări pe care le primeşte în ultimele 3 luni, de 10 ori mai multe decât în anii precedenţi, pentru că acum inspiră încredere într-un ocean de iluzii. Biroul Municipal al USRPLUS poate îmbrăca haina încrederii pentru toţi bucureştenii, depinde doar de voi ce alegeţi, iar suma alegerilor este viitorul. Candidez pentru preşedinţia Biroului Municipal Bucureşti cu energia şi înţelepciunea cu care transform, din 'Cenuşăreasă' în 'Prinţesă' una dintre cele mai importante instituţii ale statului. Am învăţat diplomaţia şi arta negocierii în stradă şi în afaceri", a scris Berceanu.



Voiculescu arată că filiala USR PLUS Bucureşti are peste 5.000 de membri şi pledează pentru unitatea acesteia, în urma fuziunii. El doreşte construirea unor structuri executive care: să ofere susţinere şi suport tehnic colegilor care ocupă funcţii publice, să atragă "oameni care vor să construiască pentru comunitate" şi să pregătească prin cursuri, seminarii, workshopuri şi dezbateri "oamenii de care oraşul şi ţara vor avea nevoie în anii care vin" şi să îi promoveze. El doreşte, de asemenea, impunerea unui "alt ritm de schimbare" în administraţiile Bucureştiului.



"În septembrie anul trecut am reuşit să îndepărtăm ceea ce a fost probabil cea mai coruptă conducere a Bucureştiului şi a sectoarelor. Nu am reuşit să facem asta peste tot şi nu peste tot unde am reuşit avem acum direcţia şi ritmul pe care îl dorim noi şi îl aşteaptă cei care ne-au acordat încrederea. Avem un primar general pe care îl vom sprijini în continuare, dar ritmul şi pe alocuri chiar direcţia vor trebui să fie diferite de ce am văzut până acum. Şi aici există destule exemple despre cum se pot face lucrurile altfel la primarii USR PLUS de la sectoare şi din ţară. Biroul Municipal va lucra atât cu administraţia, cât şi cu Birourile Locale de sector şi cu Biroul Naţional al USR PLUS", a precizat fostul ministru al Sănătăţii.



Alegerile interne au loc după ce, pe 16 aprilie, fuziunea prin absorbţie dintre USR şi PLUS a fost aprobată, definitiv, de către Curtea de Apel Bucureşti. În prezent copreşedinţii filialei bucureştene USR PLUS sunt: Claudiu Năsui şi Vlad Voiculescu.



Referindu-se la competiţia internă, vicepremierul Dan Barna, copreşedinte USR PLUS, a declarat că atât Octavian Berceanu, cât şi Vlad Voiculescu reprezintă "resurse foarte importante şi foarte valoroase" ale formaţiunii.



"Vlad Voiculescu e un profil definit, construit. Tavi Berceanu, de asemenea, este un om cu un profil în plină dezvoltare pe partea de mediu şi prin rolul pe care îl are la conducerea Gărzii de Mediu. Este o competiţie care chiar va fi interesantă şi sunt foarte optimist că va ieşi cea mai bună decizie din votul colegilor", a spus Barna.

Sursa: Agerpres

