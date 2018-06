Alegeri pentru primăria Chișinăului EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Andrei Năstase le-a mulțumit susținătorilor săi și echipei care a demonstrat că se poate, având un obiectiv comun - acela de a câștiga în fața unui binom.

El a vorbit despre o demonstrație de democrație a locuitorilor din Chișinău și le-a mulțumit tuturor celor care s-au decis să iasă la vot.

Scrutinul anticipat a fost organizat după ce Dorin Chirtoacă, anchetat pentru corupţie, şi-a dat demisia.

ACTUALIZARE 23.58 După contorizarea tuturor proceselor verbale, Andrei Năstase a obținut 52,57% din voturi, iar Ion Ceban 47,43%.

ACTUALIZARE 23.52 După numărarea a 99,67% din procesele verbale, Andrei Năstase a obținut 52,58% din voturi, iar Ion Ceban 47,42%.

ACTUALIZARE 23.15 După contorizarea a 99,02% din procesele verbale, Andrei Năstase a obținut 52,55% din voturi, iar Ion Ceban 47,45%.

Candidatul PSRM pentru funcţia de primar al municipiului Chişinău, Ion Ceban, l-a felicitat pe contracandidatul său, Andrei Năstase.

"Îl felicit cu această ocazie pe Andrei Năstase şi îi spun că îl voi aştepta la Primărie în fiecare zi de la ora 8:00. Eu rămân alături de oraş şi nu exclud să ne reîntâlnim la anul în scrutinul local ordinar", a spus Ceban, citat de TVR Moldova.

ACTUALIZARE 22.54 Andrei Năstase este noul primar general al municipiului Chişinău. După numărarea a 97% din procese verbale, Andrei Năstase a acumulat 124.540 de voturi din totalul de 248.672 exprimate. Andrei Năstase a obţinut astfel 52% din sufragii, iar Ion Ceban 48%.

ACTUALIZARE 22.25 90% de procese verbale procesate: Andrei Năstase- 51,98%, Ion Ceban- 48,02%.

ACTUALIZARE 22.21 După procesarea a 85% din procesele verbale, Andrei Năstase a acumulat 51,8%, iar Ion Ceban 48,19%.



ACTUALIZARE 22.15 Candidatul comun PPPDA, PAS, PLDM, Andrei Năstase, acumulează 51,91%, iar contracandidatul său Ion Ceban are 48,09% după numărarea a 80% din procese verbale.



ACTUALIZARE 22.07 După procesarea a 70% din procesele verbale, Andrei Năstase are 52,3%, Ion Ceban 47,7%.



ACTUALIZARE 22.00 62% dintre procesele verbale procesate, Andrei Năstase conduce cu 52,19%, Ion Ceban - 47,81%.

ACTUALIZARE 21.00 Secțiile de votare s-au închis în Chișinău.

"Am demonstrat că am reuşit. Succesul nostru constă în faptul că am dat dovadă de unitate cu partidele pro-europene. Un sprijin enorm din partea Maiei Sandu. Odată ce am decis că se merge cu un singur candidat, nimeni nu a mai pus la îndoială legitimitatea acestui candidat. Am o datorie mare faţă de colegii mei de la partid", a subliniat Andrei Năstase în prima declaraţie după închiderea urnelor, citat de News.ro.

ACTUALIZARE TELEJURNAL 20.00 Peste 240 de mii de alegători au votat până la această oră, ceea ce înseamnă o rată de participare de puțin peste 38 la sută. Cei mai activi au fost cetățenii de vârsta a doua și a treia. Urnele se închid la ora 21.00, iar la ora 23.00 aflăm primele rezultate de la Consiliul Electoral de Circumscripție, a relatat Ileana Pîrgaru de la TVR Moldova.

ACTUALIZARE TELEJURNAL 14.00 Rata de participare este mai mare față de turul I de scrutin, a transmis Ileana Pîrgaru, jurnalist TVR Moldova.

Spre deosebire de turul I, în turul II nu există prag de validare. Astfel, indiferent de numărul alegătorilor prezenți la urne, scrutinul este considerat validat.

La aceste alegeri, cei mai activi sunt cetățenii de vârsta a doua, precizează Ileana Pîrgaru. Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani au votat deocamdată doar în proporție de 10%.

Bătălia se dă între reprezentantul Partidului Socialiștilor, Ion Ceban, și reprezentantul forțelor pro-europene, Andrei Năstase. Edilul care va câștiga astăzi va avea un mandat de doar un an, întrucât doar este suplinit mandatul care a rămas vacant după demisia lui Dorin Chirtoacă.

După experiența scrutinelor anterioare, în municipiul Chișinău, candidații forțelor de stânga nu au reușit să se impună în fața candidaților de dreapta.

Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău va face publice primele rezultate la ora 23.00.

