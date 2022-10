Alegeri în Bulgaria: Partidul GERB, condus de Boiko Borisov, este pe primul loc după exit-polluri. Distribuția voturilor indică un parlament care va fi fracturat

Boiko Borisov

Parlamentul bulgar va fi unul fracturat, deși partidul GERB, al lui Boiko Borissov, a câștigat cele mai multe voturi, potrivit primelor rezultate.

Iată rezultatele exit-poll-ului de la finalul votării:

ALEGERI ÎN BULGARIA | REZULTATE EXIT POLL

GERB – 23,5%

PP – 19,5%

DPS – 15%

Vazrazhdane – 10%

BSP - 8,9%

"Democratic Bulgaria"

"Bulgarian Rise" – 4.7%

"There Is Such a People" – 3,8%

"Stand up, Bulgaria" with 1.1

(Sursa: Gallup International Balkan)

