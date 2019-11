Spaniolii au votat ieri într-un nou scrutin general, al doilea din acest an, iar alegerile lor prelungesc starea de incertitudine. Socialiștii premierului Sanchez au câstigat, dar din nou fără o majoritate. Supriza o constituie ascensiunea partidului de extremă dreapta VOX, devenit a treia forță politică a țării.

Premierul Pedro Sanchez spera ca de astăzi să se poată gândi liniștit la formarea unui guvern, dar nu a fost așa. Socialiștii au câștigat scrutinul, dar fără o majoritate, ba chiar cu trei locuri în parlament mai puțin decât în aprilie.

Atunci au fost ultimele alegeri și tot de atunci Pedro Sanchez a încercat fără succes să formeze un guvern de coaliție. Acum trebuie să o ia de la capăt.

Pedro Sanchez, liderul socialiştilor: "Chemăm la discuții toate partidele politice cu excepția celor care se autoexclud şi împrăştie seminţele urii şi ale discursului anti-democratic."

Trimitere directă la partidul VOX, care a făcut istorie terminând pe locul al treilea, după ce abia în aprilie reușise să intre pentru prima oară în parlament.

Santiago Abascal, liderul partidului VOX: "Am adus schimbări politice şi culturale pentru că am reuşit să declanşăm toate dezbaterile interzise. Am transmis stângii că istoria nu este încheiată, că nu au vreo superioritate morală şi că avem acelaşi drept să ne apărăm ideile fără să fim insultaţi şi stigmatizaţi."

VOX promite anularea autonomiei Cataloniei, reducerea imigrației ilegale și protejarea prin lege a simbolurilor naționale, în special steagul, imnul și coroana.

Conservatorii Partidului Popular au obținut 88 de locuri în Parlament, unde au mai intrat și partidul de stânga Podemos și Ciudadanos, de centru-dreapta.

În ce măsură se va putea ajunge la o alianță de guvernare rămâne de văzut, dar istoria nu le oferă speranțe spaniolilor. A fost al patrulea scrutin general în tot atâția ani, iar acordul politic este încă de negăsit.

